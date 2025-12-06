Un recurso paraliza la adjudicación de la obra del centro de salud de Cuéllar La empresa Pradditive IAQ lo ha presentado aludiendo a graves infracciones técnicas de la normativa vigente de eficiencia energética

Los vecinos de Cuéllar acaban de sufrir un nuevo varapalo y, en este año 2025, no verán el inicio de las obras del tan ansiado nuevo centro de salud de la localidad, tras años de promesas y peticiones. Aunque los últimos pasos y la adjudicación -a falta de la firma del contrato- parecían ya definitivos y todo apuntaba a que, en unas semanas, las máquinas podrían estar trabajando en el solar cedido para la construcción de la infraestructura sanitaria, finalmente no será así, puesto que un recurso ha paralizado todo el proceso, que parecía próximo a concluir.

Fue el pasado 12 de noviembre cuando la empresa Pradditive IAQ, S. L. interpuso un recurso especial contra la resolución de adjudicación de las obras de construcción del centro de salud de Cuéllar. Al tratarse de la impugnación de la resolución de adjudicación del contrato y en aplicación del artículo 53 de la Ley de Contratos del Sector Público, el procedimiento de contratación queda en suspenso como medida cautelar.

Pradditive IAQ es un referente en calidad de aire interior y eficiencia energética, y presentó el recurso especial ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales contra la licitación del nuevo centro de salud de Cuéllar por «las infracciones técnicas graves» de la normativa vigente de eficiencia energética detectadas, según señala la compañía.

En particular, las infracciones, a su juicio, incumplen el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), que obliga -tras el Real Decreto 178/2021- a realizar una comparativa técnica, económica y medioambiental de las instalaciones térmicas previstas frente a medidas oficialmente alternativas, de alta eficiencia y disponibles, como la IBPA (IN-duct Bio-Purification Air), para mejorar la calidad del aire interior y reducir los consumos energéticos, y así garantizar instalaciones eficientes.

Según señala Pradditive, el proyecto no ha cumplido este requisito esencial, «que ahora es insubsanable y condena a la instalación a elevados costes innecesarios durante toda su vida útil, además de contravenir las directivas europeas de eficiencia energética», aseguran.

En concreto, la empresa afirma que es «es imprescindible que los proyectos públicos cumplan estrictamente con la normativa en eficiencia energética y calidad del aire interior exigida en el RITE. No hacerlo, a nuestro juicio, sería irregular». Es por ello que han presentado un recurso que «busca corregir un fallo grave, garantizar la transparencia y proteger tanto el interés público como la correcta ejecución de las instalaciones», según apunta Juan Gil Gutiérrez, director general de Pradditive.

La compañía confía en que el órgano competente adopte pronto una resolución que devuelva el expediente a la fase de proyecto «para que se subsanen estas infracciones, pues es responsable hacerlo», asegurando así que la licitación se haga «de acuerdo con la ley, los principios de eficiencia energética previstos en las directivas europeas, de obligado cumplimiento, y con los mínimos criterios técnicos previstos en la normativa vigente, protegiendo así los recursos públicos y el interés de la sociedad», asegura el director general de la entidad.