El centro de salud de Cuéllar, a la espera de la formalización del contrato

El nuevo centro de salud de Cuéllar está un paso más cerca de hacerse realidad, aunque todavía pendiente de un trámite clave: la firma ... del contrato de obras. La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León ha adjudicado de manera definitiva la construcción del edificio a la UTE Obras y Servicios Gómez Crespo – Hermanos Rubio Grupo Constructor Herce, por un importe de 6.757.817,72 euros más IVA, tras un proceso de contratación que arrancó en mayo y que se prolongó durante meses.

La comprobación de la documentación previa se completó a mediados de octubre y, hace unos días, se formalizó la adjudicación definitiva. Ahora se están cumpliendo los plazos administrativos previstos: una vez resuelta la adjudicación, se abre un periodo de 20 días para formalizar el contrato. Solo entonces se podrá firmar el acta de replanteo, a partir de la cual comenzará a contar el nuevo plazo para el inicio de las obras, que podrían arrancar a principios de 2026 si no surge ningún contratiempo.

En paralelo, está pendiente de conocerse la distribución por anualidades de los más de 7,7 millones en los que finalmente se ha adjudicado la actuación, detalle que se recogerá en el informe del Servicio de Contratación. La UTE elegida ha presentado varias mejoras, entre ellas la ampliación del plazo de garantía a 24 meses y un incremento del control de calidad en un 2%, aspectos que refuerzan el seguimiento técnico de la obra. El nuevo centro de salud, que se levantará en el solar del antiguo matadero, en la zona sur de la localidad y contará con 2.651 metros cuadrados.