Movimiento de tierras en la parcela del futuro centro de salud de Cuéllar. Mónica Rico

El centro de salud de Cuéllar, a la espera de la formalización del contrato

La UTE que ejecutará las obras ha ampliado el plazo de garantías

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:02

El nuevo centro de salud de Cuéllar está un paso más cerca de hacerse realidad, aunque todavía pendiente de un trámite clave: la firma ... del contrato de obras. La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León ha adjudicado de manera definitiva la construcción del edificio a la UTE Obras y Servicios Gómez Crespo – Hermanos Rubio Grupo Constructor Herce, por un importe de 6.757.817,72 euros más IVA, tras un proceso de contratación que arrancó en mayo y que se prolongó durante meses.

