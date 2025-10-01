El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Solar donde se construirá el centro de salud. M. R.

La construcción del centro de salud de Cuéllar, un paso más cerca

La UTE Obras y Servicios Gómez Crespo y Hermanos Rubio Grupo Constructor Herce, propuesta para ejecutar las obras

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Miércoles, 1 de octubre 2025, 21:05

La construcción del centro de salud de Cuéllar se encuentra un paso más cerca, después de que se haya dado a conocer que la mesa ... de contratación de las obras ha propuesto a la UTE Obras y Servicios Gómez Crespo S. L. y Hermanos Rubio Grupo Constructor Herce S.L.U. para la realización de la construcción del edificio, por un importe de 6.423.981,52 euros más IVA, lo que supone un total de más de 7,7 millones de euros, con una distribución por anualidades que se indicará en el informe de Servicio de Contratación, una vez que la propuesta sea elevada a definitiva.

