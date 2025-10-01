La construcción del centro de salud de Cuéllar, un paso más cerca

La construcción del centro de salud de Cuéllar se encuentra un paso más cerca, después de que se haya dado a conocer que la mesa ... de contratación de las obras ha propuesto a la UTE Obras y Servicios Gómez Crespo S. L. y Hermanos Rubio Grupo Constructor Herce S.L.U. para la realización de la construcción del edificio, por un importe de 6.423.981,52 euros más IVA, lo que supone un total de más de 7,7 millones de euros, con una distribución por anualidades que se indicará en el informe de Servicio de Contratación, una vez que la propuesta sea elevada a definitiva.

La mesa examinó varios documentos, como el informe técnico emitido respecto a los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor, como el estudio del proyecto y planificación y programación de las obras, donde la empresa propuesta para la adjudicación obtuvo 9,8 puntos de los 10 posibles. Asimismo se abrió la documentación justificativa de los criterios evaluables mediante fórmulas, como la oferta económica, resultando la de Gómez Crespo y Herce la menor de todas. Además, la UTE propuesta también presentó otras mejoras predeterminadas al objeto del contrato, junto con un incremento del plazo de garantía de veinticuatro meses y un incremento del control de calidad en un 2%.

Por lo tanto, al obtener la mejor clasificación en los criterios de adjudicación, y tras comprobar que no existía ninguna oferta económica anormal o desproporcionada, la mesa propuso al presidente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, órgano de contratación competente, la adjudicación a dicha UTE la ejecución de las obras, por ser su oferta la más favorable en términos relación calidad-precio.

Con esta propuesta de adjudicación, se espera que en unos días llegue la adjudicación definitiva y que en las próximas semanas, tras la firma del acta de replanteo, las máquinas puedan comenzar a trabajar en el solar del futuro centro de salud, una obra muy esperada y reclamada por los vecinos de la localidad.