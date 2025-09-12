El PSOE pide al gobierno municipal que cumpla con lo requerido para el nuevo recinto ferial

La portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Segovia, Clara Martín, ha salido al paso de las críticas del equipo de gobierno al Ministerio ... de Transportes tras el informe que cuestiona la modificación urbanística para ubicar el recinto ferial en el entorno del edificio CIDE. Martín considera «indignante» que el alcalde, José Mazarías, atribuya el contratiempo al ministro de Transportes y hable de torpedear el proyecto: «Nada más lejos de la realidad. Se trata de una decisión meramente técnica, amparada por la Ley de Carreteras y por los informes de los funcionarios».

Para la exalcaldesa de la ciudad, el equipo de gobierno «vuelve a hacerse la víctima» y levanta «cortinas de humo» para esquivar sus responsabilidades. Recuerda que la modificación del PGOU aprobada inicialmente -ante la que el PSOE se abstuvo por ver «más luces que sombras»- pretendía implantar la ordenación parcelaria del Plan Maestro del CAT y permitía usos complementarios y provisionales como aparcamiento disuasorio o ferias «hasta que se desarrollen las obras» del complejo, una circunstancia que altamente improbable. «En ningún caso se define un recinto ferial permanente como objetivo final del planeamiento», recalca.

Martín sostiene que el informe de Carreteras dice lo que su formación ya advirtió en noviembre de 2024, cuando se aprobó en el Pleno el inicio de la modificación del PGOU, que es que el Ayuntamiento debe incluir en su planeamiento los carriles segregados de la rotonda de La Choricera y acompañar la propuesta con un estudio de tráfico detallado hacia la AP-61. «Exigen ahora al Gobierno de España unos viales que no aparecen en el planeamiento», critica. La exalcaldesa lamenta que el PSOE, pese a haberlo solicitado, no haya tenido acceso al estudio del tráfico en la zona que el gobierno municipal aseguró tener.

El principal grupo de la oposición recuerda su experiencia en el gobierno de la ciudad durante los últimos años ante situaciones similares: «Ya vivimos incidencias con la Dirección General de Carreteras para aprobar el Plan Parcial de la SG-20, junto a Luz de Castilla, y se nos requirió un carril segregado. Era previsible que al otro lado de la autovía ocurriera lo mismo».

La portavoz socialista anuncia que solicitarán el acceso completo al expediente para conocer «el grado de detalle que pide el Ministerio» y verificar la respuesta municipal. Martín concluye reclamando al alcalde «asumir su responsabilidad, dejar de victimizarse y ponerse a trabajar con el respeto institucional que merece Segovia». A su entender, el camino pasa por corregir la modificación del PGOU con los viales segregados, aportar un tráfico sólido y coordinarse técnicamente con Carreteras «en vez de abrir frentes políticos que no resuelven los problemas reales del proyecto».