Terrenos del futuro recinto ferial y la portavoz socialista, Clara Martín. Antonio de Torre

Segovia

El PSOE pide al gobierno municipal que cumpla con lo requerido para el nuevo recinto ferial

Clara Martín acusa al alcalde de hacerse la víctima y levantar cortinas de humo

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 08:21

La portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Segovia, Clara Martín, ha salido al paso de las críticas del equipo de gobierno al Ministerio ... de Transportes tras el informe que cuestiona la modificación urbanística para ubicar el recinto ferial en el entorno del edificio CIDE. Martín considera «indignante» que el alcalde, José Mazarías, atribuya el contratiempo al ministro de Transportes y hable de torpedear el proyecto: «Nada más lejos de la realidad. Se trata de una decisión meramente técnica, amparada por la Ley de Carreteras y por los informes de los funcionarios».

Te puede interesar

