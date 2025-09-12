El gobierno municipal mantiene su apuesta por el ferial junto al CIDE pese a las «trabas» de Transportes

El futuro recinto ferial de Segovia, proyectado en el entorno del edificio CIDE y el acuartelamiento de Baterías, ha chocado con un informe preceptivo y vinculante del Ministerio de Transportes ... y Movilidad Sostenible que, según el alcalde de la ciudad, José Mazarías, «estrangula» la tramitación. Aunque el regidor habla de bloqueo, el gobierno municipal sostiene que sigue adelante con sus planes para construir el recinto ferial en este punto a las afueras de la ciudad. Costará más tiempo y se tardará más, pero no hay intención alguna de estudiar ubicaciones alternativas.

Mazarías criticó a la Subdirección General de Planificación y Explotación por tardar once meses en pronunciarse sobre la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que quiere realizar el Ayuntamiento de Segovia para poder construir el recinto ferial junto a la carretera de San Rafael. Su dictamen, según Mazarías, es «negativo», con «un catálogo larguísimo de pegas» que van «del ruido al tráfico, pasando por la seguridad y hasta el aparcamiento del CIDE». «Nos exigen un nuevo estudio de tráfico, pese a que ya remitimos uno, y plantean hasta 13 condicionantes, algunos ligados a nuevos viales que implican más tiempo y más costes para el Ayuntamiento», afirmó.

Mazarías ligó el revés a «otra nueva traba» del Gobierno central: «A pesar de Óscar Puente, del Gobierno socialista y de Clara Martín, Segovia tendrá su recinto ferial. Superaremos las zancadillas», insistió. El alcalde recordó que en febrero de 2023 el Ministerio «se comprometió», junto a la instalación de escáneres en la estación del AVE Segovia-Guiomar y a la ampliación del parking de la estación, a la construcción de carriles segregados en la rotonda de La Choricera para descongestionar el tráfico en esta glorieta que sirve de acceso al vial del AVE, al centro comercial Luz de Castilla, al polígono Acueducto, al tramo inicial de la AP-61 y a un ramal de la SG-20. Por ello, reprochó que ahora el informe de Transportes impute esos gastos al Ayuntamiento. «Vamos a ver cómo sorteamos esta nueva zancadilla para una dotación que la ciudad necesita», zanjó.

El concejal de Urbanismo, Alejandro González-Salamanca, desgranó los reparos del dictamen y los tildó de «excesivos» y, en algunos casos, «erróneos». A su juicio, el Ministerio confunde el alcance de la modificación puntual en marcha y negó que haya un cambio de uso en los terrenos donde se pretende construir el recinto ferial. «Se trata de desarrollar el Plan Maestro del CAT y de ordenación detallada del PGOU vigente. Los usos ya estaban previstos; solo se añade el administrativo», indica en relación a la nueva función como sede municipal que tendrá el edificio CIDE. En materia de movilidad, el informe advierte de la posible congestión del tráfico en la rotonda de La Choricera, pero el edil replicó que el Ministerio de Transportes no ha considerado otros proyectos que aliviarían este punto de la ciudad. En concreto, González-Salamanca expuso la futura construcción de un vial entre la rotonda del Pastor y la de Campos de Castilla que desviará por esta nueva carretera buena parte del tráfico que en la actualidad transcurre entre la ciudad y la estación del AVE a través de la carretera de San Rafael. Además, también señaló que se construirán viales a la estación del AVE desde la carretera de La Granja que permitirán que cientos de vehículos no tengan que utilizar el actual acceso.

Estudio de tráfico

González-Salamanca subrayó que la actuación que pretenden entre el CIDE y Baterías se limita a suelo urbano y no afecta a carreteras del Estado: «El acceso al AVE discurre por un vial urbano, titularidad de Adif y conservado por el Ayuntamiento, cuya incidencia sobre la AP-61 es indirecta». Pese a ello, reconoció que cumplirán las exigencias del ministerio de Óscar Puente: «Nos piden otro estudio de tráfico: lo vamos a hacer ya. Si nos piden 'pintarlo de verde', lo pintaremos de verde». Según dijo, Urbanismo se ha puesto a trabajar «esta misma mañana» y aspira a tenerlo listo «en quince días mejor que en un mes».

El edil cuestionó además varias peticiones del Ministerio: «Nos reclaman acreditar la regulación del transporte público para justificar la viabilidad de la modificación. Entendemos que es competencia municipal, pero lo justificaremos». También criticó que el informe «eleve a problema» el garaje del CIDE, «que no es un aparcamiento subterráneo público», y que pida una microsimulación de posibles colas en su acceso: «Eso demuestra desconocimiento del ámbito».

A preguntas sobre los costes de cumplir con los requerimientos del Ministerio, González-Salamanca sostuvo que el principal encarecimiento llega «por la demora» y recordó que la tramitación está en fase de planeamiento: «No supone inversiones ahora. Si nos piden una microsimulación, la haremos».

El Ayuntamiento, resumió el edil de Urbanismo, no renuncia al emplazamiento del recinto ferial junto al CIDE: «No será por nosotros. Cumpliremos lo que nos piden y volveremos a presentar la documentación para obtener un informe favorable». En este punto, González-Salamanca admitió que el Ministerio niega por escrito cualquier compromiso previo de inversión: «El propio informe dice que, si fueran necesarias medidas para mantener el nivel de servicio y la seguridad viaria, deberán ejecutarlas y costearlas el promotor del cambio de uso; es decir, el Ayuntamiento».