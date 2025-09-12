El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Terrenos que ocupará el futuro recinto ferial de Segovia. Antonio de Torre

Segovia

El gobierno municipal mantiene su apuesta por el ferial junto al CIDE pese a las «trabas» de Transportes

Urbanismo ya ha encargado un nuevo estudio del tráfico en la zona para obtener un informe positivo del Ministerio de Óscar Puente

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 08:21

El futuro recinto ferial de Segovia, proyectado en el entorno del edificio CIDE y el acuartelamiento de Baterías, ha chocado con un informe preceptivo y vinculante del Ministerio de Transportes ... y Movilidad Sostenible que, según el alcalde de la ciudad, José Mazarías, «estrangula» la tramitación. Aunque el regidor habla de bloqueo, el gobierno municipal sostiene que sigue adelante con sus planes para construir el recinto ferial en este punto a las afueras de la ciudad. Costará más tiempo y se tardará más, pero no hay intención alguna de estudiar ubicaciones alternativas.

