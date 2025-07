El vial a la estación del AVE de Segovia desde la glorieta del Pastor se retrasa a 2026

El vial para unir la rotonda del Pastor con la calle Campos de Castilla y facilitar la conexión del núcleo urbano de Segovia con la ... estación del AVE cumple trámites y esquiva algunos de los obstáculos que han frenado su desarrollo durante los últimos meses. Sin embargo, el primero de los tres viales que están proyectados para mejorar la conectividad con la estación de Segovia-Guiomar (hay otros dos desde la carretera de La Granja) no será una realidad a lo largo de 2025, tal y como aseguró el alcalde de la ciudad, José Mazarías, el pasado mes de diciembre. La actuación no está estancada, pero todavía debe resolver números trámites antes de que las máquinas puedan comenzar a trabajar para construir la nueva carretera en los terrenos situados entre el acuartelamiento de Baterías y Nueva Segovia.

Uno de los últimos pasos salvados por el Ayuntamiento de Segovia es la obtención, este mismo miércoles, del permiso para realizar las prospecciones arqueológicas en las parcelas afectadas. También ha presentado ya la documentación necesaria para obtener nuevas autorizaciones y ya se han mantenido reuniones con Medio Ambiente. «Va por buen camino», comenta el concejal de Urbanismo, Alejandro González-Salamanca, sobre un futuro vial que discurrirá junto a una vía pecuaria. «Hemos tenido que plantear un camino paralelo a la cañada un poco más ancho», añadió el edil.

Uno de los obstáculos a los que se enfrenta el Consistorio es la obtención de todos los terrenos necesarios para construir la nueva carretera. No todas las parcelas son municipales, por lo que González-Salamanca reconoce que habrá que expropiar. Sin embargo, y con los antecedentes judiciales del Ayuntamiento de Segovia, el edil apuesta por negociar y llegar a un acuerdo con los propietarios. Pero el Consistorio tiene relativa prisa y no quiere negociaciones que se demoren en el tiempo. «Queremos hacerlo pronto. Tenemos redactado el proyecto y queremos tenerlo aprobado si pudiera ser en un mes», explica.

Con todo ello, el deseo del gobierno municipal es que las obras para construir el vial entre la rotonda del Pastor y la calle Campos de Castilla puedan licitarse antes de que finalice 2025. Por lo tanto, los trabajos -al menos la mayor parte de ellos- no se desarrollarían hasta 2026. «Se trata de una serie de trámites administrativos que no dependen de nosotros. Dependen de que otras administraciones no los den en plazo y yo confío en que así será», concluye el concejal.

Mientras tanto, para las próximas semanas también se espera la resolución de la convocatoria del Plan de Actuación Integrado (PAI), en la que el Ayuntamiento busca que fondos europeos financien los 1,3 millones de euros que cuesta el vial. En caso de no salir beneficiario, el Consistorio reservó una partida por ese importe en los presupuestos municipales.