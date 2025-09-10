El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Terrenos donde el gobierno municipal quiere construir el nuevo recinto ferial de Segovia. Antonio de Torre

Segovia

El PP acusa al Gobierno de estrangular el proyecto del nuevo recinto ferial

El informe sectorial del Ministerio de Transportes cuestiona, según el gobierno municipal, la necesaria modificación puntual del PGOU

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:27

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Segovia, formación que ostenta el gobierno de la ciudad, ha acusado al Ministerio de ... Transportes y Movilidad Sostenible, que dirige Óscar Puente, de «estrangular» el proyecto del nuevo recinto ferial previsto en los suelos del Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT), junto al edificio CIDE. El detonante es el informe sectorial, preceptivo y vinculante, emitido por la Subdirección General de Planificación y Explotación once meses después de ser solicitado, que cuestiona la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana necesaria para habilitar el uso ferial y eleva las exigencias técnicas y de obra a costa del Ayuntamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dejan semiinconsciente a una menor en Vadillos tras una agresión
  2. 2 Hallan el cadáver de la mujer de 67 años desaparecida el 4 de agosto en Palencia
  3. 3 Muere una motorista en una colisión con un coche en la VA-30
  4. 4

    Hallan un cuerpo en el lugar en el que desapareció Ángel Benéitez en el mes de mayo
  5. 5

    Caótico encierro en Alaejos que termina con un toro en el patio de la residencia de ancianos
  6. 6 El secretario de Organización de Podemos pide «boicotear» la contrarreloj para impedir que «llegue al final»
  7. 7 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Miércoles 10 de septiembre
  8. 8 Cae desde cinco metros en la presa de Ruesga cuando hacía una fotografía
  9. 9 El mapa de la contrarreloj de La Vuelta en Valladolid: cortes de tráfico, recorrido y toda la información
  10. 10

    Valladolid se blinda con 850 agentes para la Vuelta, que cortará medio centenar de calles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El PP acusa al Gobierno de estrangular el proyecto del nuevo recinto ferial

El PP acusa al Gobierno de estrangular el proyecto del nuevo recinto ferial