El PP acusa al Gobierno de estrangular el proyecto del nuevo recinto ferial

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Segovia, formación que ostenta el gobierno de la ciudad, ha acusado al Ministerio de ... Transportes y Movilidad Sostenible, que dirige Óscar Puente, de «estrangular» el proyecto del nuevo recinto ferial previsto en los suelos del Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT), junto al edificio CIDE. El detonante es el informe sectorial, preceptivo y vinculante, emitido por la Subdirección General de Planificación y Explotación once meses después de ser solicitado, que cuestiona la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana necesaria para habilitar el uso ferial y eleva las exigencias técnicas y de obra a costa del Ayuntamiento.

El Consistorio pidió el dictamen en octubre de 2024 y, tras casi un año de silencio, ha recibido un documento que -según el equipo de gobierno- incluye «todo tipo de trabas» y traslada nuevos gastos al municipio. La resolución apunta a supuestos riesgos para la seguridad viaria, requiere otro estudio de tráfico pese a que ya se adjuntó uno y demanda mejoras viarias y de señalización con cargo al presupuesto municipal. «Se ha actuado muy despacio en la redacción del informe y se han incorporado obstáculos planificados para entorpecer la construcción del ferial», lamenta el grupo popular a través de un comunicado.

El Ministerio sostiene -siempre según la versión del PP- que el recinto ferial incrementaría la saturación de la glorieta de la AP-61 con Campos de Castilla (conocida popularmente como glorieta de La Choricera) y advierte de posibles incumplimientos acústicos y del uso nocturno del espacio, por lo que exige que el Ayuntamiento acredite medidas correctoras. Entre ellas, la remodelación de la rotonda de acceso, la justificación del transporte público (líneas 11 y 12), la ocupación media de 1,2 personas por vehículo en hora punta y la garantía de que no coincidirán grandes eventos con la actividad administrativa o congresual del CIDE.

El gobierno municipal subraya, además, que Carreteras reclama ahora un carril segregado para evitar el paso por la glorieta de la AP-6 y, aunque acepta como alternativa el futuro vial desde la rotonda del Pastor, exige definir ya sus características. Para los ediles populares, la petición es «paradójica» porque la configuración temporal de la glorieta de Campos de Castilla fue aceptada por la propia Subdirección en el mandato anterior.

El Ayuntamiento recuerda asimismo un compromiso de febrero de 2023 por el que el Ministerio se habría comprometido a la construcción de carriles segregados en la rotonda de La Choricera y a estudiar la cesión de terrenos para nuevos viales. Ahora, sin embargo, esas obras se exigirían al Consistorio. «El Gobierno socialista y el ministro Puente castigan a Segovia por tener un Gobierno del PP; esta es otra demostración», argumentan los concejales que sostienen al Ejecutivo local.

Otro frente abierto es el aparcamiento del CIDE. El informe eleva a la categoría de «aparcamiento subterráneo» el garaje de uso exclusivo del edificio y alerta de posibles colas en el control de acceso, por lo que solicita una microsimulación de tráfico. Para el Ayuntamiento, se trata de «puntillismo» que añade tiempos y costes a un calendario ya tensionado.

En la práctica, la suma de pegas supondría retrasar sensiblemente la aprobación de la modificación del PGOU y encarecer el proyecto, justo cuando el Consistorio defendía el ferial como infraestructura «imprescindible y demandada» por ciudadanía y feriantes para ordenar actividades y atraer eventos. El equipo de gobierno insiste en que la actuación en los terrenos situados entre el CIDE y el acuartelameinto de Baterías es la solución «más eficiente» y acusa al Ministerio de «torpedear» una iniciativa estratégica para la ciudad.

A falta de un calendario claro por parte del Estado, el Ayuntamiento analiza los requerimientos y advierte de que atenderlos ralentizaría el proyecto y impactaría en las arcas municipales. Mientras, reclama al Ministerio que reconsidere el informe o asuma las actuaciones viarias comprometidas en 2023 con el fin de desbloquear una tramitación que no puede seguir encallada.

Además de usar este espacio como nuevo recinto ferial de la ciudad, el gobierno municipal también tenía previsto usar estos terrenos como aparcamiento disuasorio en determinados momentos del año y como parking definitivo para los autobuses que realizan servicios discrecionales.