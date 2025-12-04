El PSOE de La Granja desmiente un «colapso financiero» y acusa al PP de alarmismo El gobierno socialista del Real Sitio asegura que la deuda ha disminuido en 2025 y acusa a los populares de difundir afirmaciones «falsas»

El Norte Segovia Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:53 Comenta Compartir

El PSOE de La Granja, al frente del equipo de gobierno del Real Sitio de San Ildefonso, ha respondido a las acusaciones del Partido Popular, en las que el principal grupo de la oposición advertía de un «colapso financiero» en el Ayuntamiento y aseguraba que se estarían pidiendo créditos para cubrir gastos básicos como el pago de nóminas. Los socialistas sostienen que esas afirmaciones «no se corresponden con la realidad» y reclaman «rigor» en el debate público.

En su comunicado, el PP afirmaba que la Intervención municipal habría reflejado una situación económica «crítica» en la actualización del Plan de Ajuste 2025-2033 y que el Consistorio «depende de nuevas operaciones de crédito» para mantener su actividad. Como ejemplo, señalaba una providencia de Alcaldía que autoriza una operación de crédito de 600.000 euros destinada «expresamente» a pagar a trabajadores municipales y afrontar obligaciones judiciales. Añadía, además, que el Ayuntamiento funciona con presupuestos prorrogados, sin aprobar nuevas cuentas y sin llevar a Pleno un nuevo Plan de Ajuste, cifrando la deuda viva en más de 4,8 millones de euros (el 71% de los ingresos corrientes).

El equipo de gobierno, por su parte, rechaza que el municipio esté en el escenario descrito por los populares y subraya que los «datos oficiales» pueden comprobarse en los expedientes municipales. En el plano económico, el PSOE asegura que la deuda municipal «no solo no ha aumentado», sino que se ha reducido en 848.342,28 euros en 2025, una cifra que -según indica- fue trasladada en el último pleno y quedará reflejada en la liquidación del ejercicio. Por ello, considera «falsas» las afirmaciones sobre un supuesto incremento de 600.000 euros.

Además, el comunicado socialista reprocha al grupo popular que, mientras denuncia la situación financiera, haya bloqueado «de forma sistemática» proyectos que el gobierno considera clave para el municipio, «sin argumentos» y «sin ninguna alternativa constructiva». Entre los expedientes citados figura la venta de 21 parcelas municipales en La Pradera de Navalhorno, la nueva ordenanza del mercado municipal -con la opción de gestión directa y la licitación de puestos por 240 euros al mes- y la actualización de la Escuela Municipal de Música y Danza, que el Ayuntamiento vincula a la prestación de nuevos servicios y a reforzar la estabilidad del centro.

El PSOE concluye pidiendo «responsabilidad» a todas las formaciones y evitando, dice, «generar alarma o confusión» con declaraciones que, a su juicio, responden al «interés partidista».