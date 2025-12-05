El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Servicio de recogida de basuras en el centro de Segovia. Kamarero

PP y PSOE se culpan mutuamente del desfase de 1,1 millones en la tasa de basuras de Segovia

Los socialistas critican una recaudación muy superior al coste del servicio, mientras el PP insiste en que la oposición bloqueó su rebaja

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:13

Comenta

La tasa de basuras ha vuelto a abrir un nuevo cruce de acusaciones entre PP y PSOE en el Ayuntamiento de Segovia. Los socialistas ... critican que se ha traducido en un recibo «mal calculado», con una recaudación por encima del coste del servicio y un aumento de reclamaciones, mientras que el gobierno municipal asegura que ya intentó ajustar la tasa y reprocha a la oposición haber bloqueado la rebaja en el Pleno.

