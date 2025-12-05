PP y PSOE se culpan mutuamente del desfase de 1,1 millones en la tasa de basuras de Segovia

La tasa de basuras ha vuelto a abrir un nuevo cruce de acusaciones entre PP y PSOE en el Ayuntamiento de Segovia. Los socialistas ... critican que se ha traducido en un recibo «mal calculado», con una recaudación por encima del coste del servicio y un aumento de reclamaciones, mientras que el gobierno municipal asegura que ya intentó ajustar la tasa y reprocha a la oposición haber bloqueado la rebaja en el Pleno.

El principal grupo de la oposición sostiene que el PP presupuestó para 2025 un coste del servicio de 5,2 millones de euros, pero que la tasa está generando 6,3 millones euros de ingresos. Según el PSOE, esta diferencia implica «un sobrecoste de 1,1 millones de euros» y demuestra que «el objetivo de la tasa de residuos no es gestionar eficientemente los residuos de la ciudad, es recaudar muy por encima del coste del servicio». Recuerdan que la tasa acumula ya 1.200 reclamaciones de empresas y ciudadanos y que Facua la habría señalado por incumplir la normativa. Además, los socialistas afirman que presentaron bonificaciones para rebajar el recibo y que el gobierno local las rechazó, por lo que reclaman revisar a fondo el modelo, sentarse a trabajar desde el inicio del año y preparar con antelación la ordenanza de futuros ejercicios.

El concejal de Hacienda y portavoz del gobierno municipal, José Luis Horcajo, calificó de «injusta» la crítica de la portavoz socialista, Clara Martín, y declaró que, tras comprobar que se estaba recaudando 1,1 millones de euros más, el equipo de gobierno llevó al Pleno una propuesta para bajar la tasa. «Precisamente por eso llevamos a las tasas esa bajada», afirmó antes de reprochar al PSOE y al resto de la oposición que votaran en contra. A su juicio, cuando han podido «corregir ese error» no lo han hecho.

Horcajo sostuvo que el Ayuntamiento se ha sentado a negociar «absolutamente con todos», incluidos sectores afectados como la hostelería, y que se aceptaron aportaciones de los grupos. Según su versión, el PSOE presentó casi 17 propuestas y «aceptamos casi todas», pero aun así votaron en contra. Para el concejal, la oposición está haciendo «oposición a la ciudad», al bloquear -dijo- rebajas en la tasa, en el IBI o en el impuesto de tracción mecánica, además de distintas bonificaciones.

Sobre el reparto del recibo, Horcajo reconoció que el principal foco de desequilibrio está en las cuotas de actividades económicas. Recordó que, de las 1.200 reclamaciones presentadas, «1.100 son de negocios» por casuísticas como establecimientos que reciclan sus propios residuos, actividades cerradas o datos que el Ayuntamiento está empezando a conocer ahora. En la tasa domiciliaria, defendió que Segovia está «en la media» y que el margen de ajuste es menor. También señaló que existen bonificaciones, como un 10% por reciclar, pero que se está comprobando que muchas no se han solicitado.

El concejal avanzó que el Ayuntamiento estudia cambios en criterios y porcentajes para las actividades industriales y comerciales, aunque insistió en que «todos los ayuntamientos» están en la misma tesitura: «Nos han obligado a imponer una tasa y no nos han dado una herramienta para hacerlo de forma justa».