El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Unos operarios de limpieza recogen unos contenedores en la Calle Real de Segovia. A. de Torre

Facua detecta «irregularidades» en la tasa de basuras de Segovia

La organización de consumidores y usuarios esgrime que la ordenanza del Ayuntamiento «no incluye elementos obligatorios de cuantificación del tributo»

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:13

Comenta

El Ayuntamiento de Segovia es uno de los muchos consistorios de España que están bajo la lupa de la Federación de Consumidores y Usuarios en ... Acción (Facua). La razón es que esta organización que trabaja a nivel nacional ha detectado, al igual que en los otras ciudades, «irregularidades» en la tasa de basuras aprobada y que ha generado una enorme controversia entre los ciudadanos de a pie, y de manera especial en los empresarios, que han demandado la revisión más profunda del canon.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un local en contra del aborto abrirá en Valladolid frente a la única clínica que los practica en la ciudad
  2. 2

    La Policía busca a un pirómano en el barrio Hospital tras una segunda noche de incendios
  3. 3 La Policía Local de Arroyo frustra en una misma madrugada un intento de suplantación policial y una acción vandálica
  4. 4

    Lazos vallisoletanos en el juicio al fiscal general
  5. 5

    Los Santos Pilarica vive su segundo boom inmobiliario con 696 viviendas en marcha
  6. 6

    El matrimonio de Puente Duero que dice adiós a su frutería después de 52 años
  7. 7

    Relevo en la medicina de Urgencias y Emergencias, Gonzalo Ibáñez pasa el testigo a Rosa Ibán
  8. 8

    «Cariño, está calcinado»
  9. 9

    El American Dream cumple un cuarto de siglo: un clásico de la noche que viró al tardeo
  10. 10

    Esperanza Ortega: «Sentarme en La Provinciana con una cazuelita es mi momento de tranquilidad del día»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Facua detecta «irregularidades» en la tasa de basuras de Segovia

Facua detecta «irregularidades» en la tasa de basuras de Segovia