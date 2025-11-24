Facua detecta «irregularidades» en la tasa de basuras de Segovia

El Ayuntamiento de Segovia es uno de los muchos consistorios de España que están bajo la lupa de la Federación de Consumidores y Usuarios en ... Acción (Facua). La razón es que esta organización que trabaja a nivel nacional ha detectado, al igual que en los otras ciudades, «irregularidades» en la tasa de basuras aprobada y que ha generado una enorme controversia entre los ciudadanos de a pie, y de manera especial en los empresarios, que han demandado la revisión más profunda del canon.

En el caso concreto de la capital, este colectivo pone de manifiesto que la ordenanza fiscal que regula y establece las tarifas a cobrar por parte de la administración municipal en los recibos por la prestación del servicio de limpieza y recogida de basuras «impone una cantidad fija a cualquier vivienda residencial sin incluir los elementos obligatorios de cuantificación del tributo».

Esas variables a las que se refieren los representantes de la Federación de Consumidores y Usuarios en Acción son, por ejemplo, el número de personas que habitan en un mismo inmueble, la cantidad de residuos generados, el porcentaje de desechos separados correctamente y otros condicionantes que no tiene en cuenta la tasa de Segovia, que está envuelta en quejas y rechazos.

Por lo tanto, para la asociación la ordenanza «no cumple con las exigencias de la Directiva Europea y de la Ley 7/2022» y puede ser objeto de reclamación por parte de los ciudadanos que se sientan perjudicados. Las consecuencias de no la vulneración pasan por causar «innumerables situaciones injustas y desproporcionadas en las que el importe que tenga que pagar el contribuyente no se corresponda con el servicio que efectivamente está recibiendo», argumenta la organización al hablar del caso de la tasa de basuras aplicada por el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de la capital segoviana.

También en Cuéllar

En la provincia tampoco pasa desapercibida la aplicación que hace el Ayuntamiento de Cuéllar, al que también coloca en la lista de anomalías. Como expone la asociación, los defectos que percibe se repiten y equiparan a los que detecta en Segovia. Por lo tanto, considera que la ordenanza es susceptible de que se presente la oportuna reclamación para solicitar la devolución de la tasa.

La organización defensora de los derechos de los usuarios, además de analizar si las ordenanzas de los municipios de más de 5.000 habitantes se ajustan al marco normativo y cumplen con los requisitos que rigen la transposición de la Directiva Europea, ha puesto a disposición de quienes se sientan afectados por la aplicación de la nueva tasa de basuras modelos de reposición para solicitar a los ayuntamientos el reembolso del importe facturado a través de dicho tributo. Lo podrán encontrar en la web FACUA.org/basurazo.