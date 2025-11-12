Facua lanza una plataforma para reclamar la devolución de la tasa de basuras en seis capitales de Castilla y León Por el momento, la asociación señala haber «detectado irregularidades» en Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, León y Zamora, entre otros municipios

Ignacio Repilado Valladolid Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:35

La organización de consumidores Facua ha puesto en marcha una plataforma de afectados para aquellas personas que quieran reclamar a su municipio la devolución de la tasa de residuos (más conocida como 'tasa de basuras') por «haber sido aplicada de forma irregular».

¿En qué municipios de Castilla y León Facua ha detectado «irregularidades» en la tasa de basuras?

Tal y como comparte la asociación, «aquellos municipios en los que se ha detectado irregularidades son Madrid, Badajoz, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, León y Zamora», aunque Facua se encuentra «analizando ordenanzas de otros lugares para confirmar si también es reclamable».

¿Cómo se puede reclamar?

Desde Facua comparten que para iniciar la reclamación, aquellos ciudadanos interesados deben entrar en la página web de la asociación, donde encontrarán toda la información disponible y podrán descargar los modelos de reclamación que pueden dirigir a sus consistorios.

¿En qué consiste la tasa de basuras?

La nueva tasa de residuos tiene su origen en la trasposición de una directiva europea en la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que «obliga a todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes cuenten con una tasa de basuras que refleje el coste real de este servicio, se mejore la gestión de los residuos y quien más ensucie y menos recicle pague más por el servicio».

¿Qué «irregularidades» han detectado en los municipios Castilla y León?

León : En León consideran que «se está notificando a los vecinos la liquidación retroactiva en 2025 de la tasa de 2024, que debería haber sido recaudada el año pasado». «El ayuntamiento, sin embargo, no notificó esta liquidación a los contribuyentes, tal y como estipula la ley para los nuevos tributos en su primer año fiscal, por lo que podría reclamarse».

Palencia : Desde Facua señalan que en la capital palentina «consideramos que puede reclamarse la devolución de la tasa ya que impone una cantidad fija a cualquier vivienda residencial, sin incluir los elementos obligatorios de cuantificación del tributo (número de personas que viven en un inmueble, cantidad de residuos generados, porcentaje de residuos separados correctamente, etc.)». «Así, no cumple con las exigencias de la Directiva europea y de la Ley 7/2022 y puede provocar innumerables situaciones injustas y desproporcionadas en las que el importe que tenga que pagar el contribuyente no se corresponda con el servicio que efectivamente está recibiendo».

Salamanca : En Salamanca, «hemos considerado que puede reclamarse la devolución de la tasa que impone una cantidad fija a las viviendas residenciales en función de la categoría de la calle donde se ubican, sin incluir los elementos obligatorios de cuantificación del tributo (número de personas que viven en un inmueble, cantidad de residuos generados, porcentaje de residuos separados correctamente, etc.)». «Así, no cumple con las exigencias de la Directiva europea y de la Ley 7/2022 y puede provocar innumerables situaciones injustas y desproporcionadas en las que el importe que tenga que pagar el contribuyente no se corresponda con el servicio que efectivamente está recibiendo».

Segovia : En Segovia, afirman que la ordenanza fiscal «impone una cantidad fija a cualquier vivienda residencial sin incluir los elementos obligatorios de cuantificación del tributo (número de personas que viven en un inmueble, cantidad de residuos generados, porcentaje de residuos separados correctamente, etc.)». «Así, no cumple con las exigencias de la Directiva europea y de la Ley 7/2022 y puede provocar innumerables situaciones injustas y desproporcionadas en las que el importe que tenga que pagar el contribuyente no se corresponda con el servicio que efectivamente está recibiendo».

Soria : En «Soria, la ordenanza fiscal impone una cantidad fija a cualquier vivienda residencial en función de los metros de los que dispone, sin incluir todos los elementos obligatorios de cuantificación del tributo (número de personas que viven en un inmueble, cantidad de residuos generados, porcentaje de residuos separados correctamente, etc.)». «Además, no concreta si los metros que cuantifica son los construidos o los útiles, lo que genera indefensión en el ciudadano». «Así, no cumple con las exigencias de la Directiva europea y de la Ley 7/2022 y puede provocar innumerables situaciones injustas y desproporcionadas en las que el importe que tenga que pagar el contribuyente no se corresponda con el servicio que efectivamente está recibiendo».

Zamora: Desde Facua comparten que «en Zamora, la ordenanza fiscal impone una cantidad fija a cualquier vivienda residencial sin incluir los elementos obligatorios de cuantificación del tributo (número de personas que viven en un inmueble, cantidad de residuos generados, porcentaje de residuos separados correctamente, etc.)». «Así, no cumple con las exigencias de la Directiva europea y de la Ley 7/2022 y puede provocar innumerables situaciones injustas y desproporcionadas en las que el importe que tenga que pagar el contribuyente no se corresponda con el servicio que efectivamente está recibiendo».

Del mismo modo, en la página web de la plataforma 'Basurazo', de Facua, ponen a disposición del público diferentes enlaces con el modelo de recurso de reposición de cada uno de los municipios.

«En muchos municipios se han limitado casi en exclusiva a subir la tasa, sin tener en cuenta los requisitos necesarios para ello»

De esta forma, muchos consistorios han aprobado en sus ordenanzas nuevas tasas destinadas a sufragar los costes de la recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos. Sin embargo, «en muchos municipios se han limitado casi en exclusiva a subir la tasa, sin tener en cuenta los requisitos necesarios para ello», tal y como denuncian.