Los empresarios exigen una revisión más profunda de la tasa de basuras

La Federación Empresarial Segoviana (Fes) ha expresado su preocupación y descontento tras la reciente reunión mantenida con el Ayuntamiento de Segovia, en la que ... se abordó la modificación de la tasa de basura. Representantes de diversos sectores empresariales, incluyendo pymes, autónomos y gestores de polígonos industriales, trasladaron al Consistorio el impacto económico que esta tasa sigue suponiendo para sus negocios, especialmente en un contexto económico complicado.

Si bien admiten la incorporación de algunas propuestas del tejido empresarial, consideran que las medidas adoptadas son «insuficientes» y urgen una revisión «más profunda» de la ordenanza municipal. Durante el encuentro, los representantes de la patronal destacaron que la tasa de basura no refleja de manera justa el uso real del servicio por parte de las empresas, lo que podría afectar a su competitividad y al mantenimiento del empleo en la ciudad.

La Fes entiende que el actual modelo de fiscalidad municipal no tiene en cuenta las particularidades de las pequeñas y medianas empresas ni de los autónomos, que constituyen el grueso del tejido productivo de Segovia. «Es fundamental avanzar hacia un sistema fiscal más equitativo, que no castigue a quienes sostienen la economía local», señalan fuentes de la organización empresarial.

Entre los puntos positivos, los empresarios valoran medidas como el fraccionamiento del pago de los recibos, que pasa de dos a tres plazos anuales, la aplicación de una tarifa mínima a locales cerrados que no generan residuos y el ajuste de los recibos según la superficie destinada a actividad económica. Sin embargo, este último aspecto requiere que los propios empresarios acrediten dicha superficie, lo que genera cierta controversia. «Es un avance, pero no suficiente. Necesitamos soluciones que no dependan de trámites adicionales para las empresas», afirman.

Los empresarios también muestran su disconformidad con algunos argumentos del Ayuntamiento, como la supuesta falta de medios para aplicar coeficientes basados en aforos de establecimientos, una medida que consideran viable y necesaria para garantizar una mayor proporcionalidad en la tasa. Asimismo, rechazan la propuesta municipal de compensar la tasa de basuras con otros impuestos, como el IBI, al tratarse de tributos de naturaleza distinta. «No tiene sentido mezclar conceptos fiscales que no guardan relación».

El elevado número de recursos presentados –más de 600 en los últimos días– pone de manifiesto el malestar generalizado entre el tejido empresarial y la necesidad de revisar a fondo la ordenanza actual. La Fes ha instado al Ayuntamiento a trabajar de inmediato en una nueva normativa que contemple un sistema más justo y equitativo, con plazos de información pública que permitan su entrada en vigor en 2026. «No podemos seguir con una tasa que no responde a la realidad de las empresas y que lastra su actividad». A pesar de las críticas, los empresarios reconocen la disposición al diálogo del Ayuntamiento y su voluntad de incorporar algunas de sus sugerencias.