Los polígonos industriales del medio rural de Segovia apenas disponen de suelo libre Terrenos del nuevo polígono de Valdeherrera, en el término municipal de Villacastín. / Antonio de Torre El nuevo área empresarial de Villacastín es la excepción a la regla en la oferta de las Administraciones central y regional CÉSAR BLANCO ELIPE Segovia Jueves, 9 mayo 2019, 07:58

Los polígonos industriales cuyo suelo gestionan las Administraciones central y regional están prácticamente agotados. Apenas quedan parcelas con el cartel de 'libres' si se tiene en cuenta la oferta que realizan el Estado y la Junta de Castilla y León a través de sus entes –la Entidad Estatal de Suelo (Sepes) y el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), respectivamente–. Este escenario cercano a la extenuación en cuanto a las cifras no es sinónimo de que estos parques estén a pleno rendimiento, matiza el diputado provincial de Promoción Económica, Jaime Pérez. Esta es la norma, y como tal hay excepciones que la confirman.

La principal y la más llamativa es la del polígono de Valdeherrera, en el término de Villacastín, donde diecisiete de las 213 parcelas de las que consta el complejo no son propiedad del ICE.

Esta ambiciosa iniciativa al sur de la provincia apenas ha echado a andar con una superficie habilitada en una única fase de 594.730,15 metros cuadrados, lo que le convierte en el segundo mayor de la provincia, a la espera de Prado del Hoyo, en la capital, y por detrás del de Nicomedes García, en Valverde del Majano.

Solo 8 de 213

El organismo dependiente de la Administración autonómica ofrece 63 solares que en la actualidad buscan empresas que se asienten en ellos. Además, ya ha habido firmas que se han interesado en implantar su actividad en otras trece parcelas más de titularidad regional, tal y como recogen la ficha del Instituto para la Competitividad Empresarial.

Hasta ahora, solo se han vendido ocho de las 213 divisiones que conforman el polígono de Villacastín; aunque las reservas registradas rondan las ochenta. Asimismo, el suelo para equipamientos públicos y privados también está disponible.

Gráfico. Áreas industriales en Segovia.

Otra excepción, aunque no tan notoria como la de Valdeherrera, es la del polígono Las Salinas, emplazado en las inmediaciones de Coca. Este conglomerado industrial es mucho más modesto en cuanto a capacidad y superficie. Según la tarjeta de presentación que hace el Instituto de Competitividad de este parque empresarial, el área que ocupa se extiende a lo largo y ancho de 35.000 metros cuadrados. Está formado por 25 parcelas, aunque más de la mitad están en venta. En concreto, catorce se hallan vacías, libres o desocupadas.

Pequeños y con poco peso

Otro polígono con suelo administrado por la Junta de Castilla y León es el de Prado Vega, en Cuéllar. Por cierto, que en este entorno de la Autovía de Pinares entre Segovia y Valladolid se arremolinan cuatro áreas industriales, incluida la citada. Pero ni su tamaño ni su dinamismo las hacen significativas. El ICE informa de que en Prado Vega, el mayor de estos complejos, hay ahora una parcela libre destinada al uso comercial, ya que en el capítulo industrial está completo.

La entidad dependiente de la Administración autonómica también desarrolló el suelo en los polígonos deAmbos están emplazados, al igual que los anteriores, en el medio rural de la provincia; además, los dos son de pequeño tamaño, y en ambos casos casi no hay parcelas disponibles para la instalación de empresas. El parque cantimpalense consta de 69 parcelas, las cuales ocupan una superficie de 75.146 metros cuadrados. Según la información del instituto regional, solo están libres tres terrenos, además de los espacios habilitados para equipamientos sociales, deportivos y comerciales.

En el polígono de Boceguillas, con un área de 55.090 metros cuadrados y sesenta parcelas, también presenta una más que considerable falta de suelo libre. Al menos así lo reflejan los números del ICE, que indican que solo hay dos solares para empresas que no se han vendido.

Y en la capital

Ya en la capital segoviana, la Administración central fue la encargada del desarrollo de suelo para el asentamiento de actividad industrial en los polígonos de El Cerro y Hontoria. Fuentes de la Entidad Estatal Empresarial, órgano dependiente del Ministerio de Fomento, señalan que ambas áreas «están totalmente consolidadas en la actualidad». A día de hoy, en ninguna hay suelo en venta por parte del Sepes.

De hecho, el ente público pone de manifiesto que hay que remontarse hasta el año 2003 para fechar la última venta en Hontoria, que de los dos es el que se expande sobre una mayor superficie, con un total de 692.872 metros cuadrados en los que se distribuyen 176 parcelas. Por su parte, El Cerro está integrado por 123 solares que ocupan un espacio de 283.361,36 metros cuadrados. Aquí hay que retrotraerse todavía más atrás en el tiempo, hasta 1988, para datar la última venta de suelo hecha por el Estado.

Que no haya oferta pública actualmente no quiere decir que no haya parcelas vacías e incluso naves inactivas. De hecho, entre El Cerro, el nuevo polígono Acueducto, Hontoria y la zona entre polígonos, responsables del Ayuntamiento de la ciudad calculan que hay entre cincuenta y sesenta terrenos disponibles para la instalación de empresas.

Las superficies varían, pero la mayoría serían aptas para el asentamiento de pequeñas y medianas compañías, aunque la capacidad para atraer industria tiene aún un margen hasta el desarrollo de la futura área industrial de Prado del Hoyo, de algo más de un millón de metros cuadrados.