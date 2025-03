Peñas del Erizo rechaza el vial del AVE: «Queremos que se aplique la lógica»

Nacho Cañas pidió matrimonio a su mujer en Peña Citores, en los alrededores de Peñalara. Una familia que nació en la naturaleza y que encontró ... en Peñas del Erizo, una pequeña urbanización de Palazuelos de Eresma, su proyecto de vida. «Comprarnos una casita, con un terrenito para tener nuestro jardín y nuestra huerta. Una zona que esté cerca de la montaña y de nuestros trabajos en Segovia». La compraron y empezaron una reforma integral con todos sus ahorros. «Todo tiempo libre que tengo desde hace dos años es para la casa». Un hogar en plena pradera al que amenaza uno de los viales que pretende conectar la CL-601 con la estación de AVE. Él asumió el liderazgo de unos 40 vecinos –tres cuartas partes del total– que fueron a partir allí por motivos muy parecidos y que se oponen a cambiar el verde por el bullicio del asfalto. Y presentó un estudio argumentando que no solo es una molestia, sino una obra ineficiente, a su Ayuntamiento, al de Segovia, a la Junta de Castilla y León y a la Diputación. Sin respuesta.

Peñas del Erizo es una urbanización diseñada para pocos residentes, sin mucha infraestructura. Se distribuye en tres calles paralelas a la carretera autonómica, una de ellas, la calle Peñas, a escasos ocho metros. Las parcelas están muy próximas a la carretera y no hay bandas de insonorización en los márgenes. «Si a todo esto se añade la contaminación originada por la nueva carretera que, prácticamente rodearía a la urbanización por la parte trasera, se vería muy reducida la calidad de vida de los residentes», argumenta Cañas.

Sin contar carreteras nacionales y autovías, la CL-601 es la segunda vía de la provincia con más tráfico, con una intensidad diaria por encima de los 12.000 vehículos. El nuevo vial podría plantear un «punto negro» en seguridad vial, tanto por el embudo al acceder en horas punta, como por una rotonda de reducidas dimensiones que ya cuenta con cinco accesos: dos de la propia CL-601, el de la urbanización Peñas del Erizo, el de la urbanización La Faisanera y el del parque de bomberos de la Diputación. «Si además se suma toda la afluencia que genera el acceso al AVE, estaríamos hablando de uno de los puntos críticos de la provincia».

Un rodeo

Los rumores del vial llegaron al año de que Cañas comprara la vivienda. «Yo iba a la obra a trabajar súper feliz, era mi proyecto de vida, pero hubo un momento en el que cada vez que iba por la carretera sentía algo negativo. En vez de ser una ilusión, se convirtió en un problema». Empezó a analizarlo con sus medios y la lógica le quitaba miedos. «No te preocupes, no tiene sentido, hay otras alternativas mejores». El informe que acabaría elaborando argumenta que el acceso desde Carrascalejo es más directo –el inicio del vial se encuentra a una distancia de 700 metros de la rotonda que da acceso a la circunvalación y su trazado es de 1,75 kilómetros– frente a los 2,25 kilómetros desde la SG-20 a Peñas del Erizo y una estimación de 2,5 kilómetros de vial: es decir, 750 metros más, un 43%.

Además, plantea una mayor degradación de la estructura forestal y de la biodiversidad por fragmentación del ecosistema, ya que prácticamente se partiría la continuidad del pastizal-herbazal por la mitad, expone este ingeniero de montes. Pasaría por el acceso a la única zona verde cercana «donde los vecinos pueden relacionarse, hacer deporte, pasear a mascotas o jugar los niños sin peligro». Hay más gente con residencia habitual –en los inicios había más segunda residencia– y más menores. Su informe concluye que el mayor impacto radica en la contaminación acústica, lumínica, visual y del aire. La carretera iría anexada a varias parcelas residenciales y a menos de 100 metros de muchas otras.

Según crecieron los rumores –hubo inversores privados que se mostraron dispuesto a aportar fondos en la construcción– plantearon el tema en el grupo de vecinos en agosto. «La gran mayoría de vecinos dijimos que estábamos en contra. Esa votación se hizo vía WhatsApp porque era una mala fecha, pero ya había prisa, se veía que iban avanzando mucho. No hubo una cifra total, pero si somos cincuenta y pico, más de 30 dijimos que estábamos en contra y ya dejamos de votar». Elaboró el informe con ayuda de expertos, lo compartió con los vecinos y la presidenta lo firmó de cara a presentarlo a las instituciones. «Nos gustaría que nuestra hija, que tiene un año y medio, pueda crecer en un entorno natural sin peligros».

El principal motivo que esgrimen la decena de vecinos que apoyan el carril es que el proyecto mejoraría el acceso a la urbanización, desde la rotonda, compartido con el carril bici, la parada de autobús y sin posibilidad de ampliar por falta de espacio. «Es verdad que es un poco delicada. Un vecino casi se lleva hace poco a tres ciclistas que no hicieron el 'stop'. Sobre todo, vecinos más mayores que a lo mejor no tienen tanta soltura con el coche, les da hasta miedo entrar a la urbanización». Otros confían también en una revalorización de sus viviendas.

El proyecto ha llegado a un estudio informativo de Somacyl –en fase de alegaciones– en el que analiza los dos viales –por Carrascalejo y por Peñas del Erizo– y aboga por emprender ambos. Se sumarían al del Ayuntamiento de Segovia desde la rotonda del Pastor. «Lo que no tiene sentido es que se pretenda pasar de un vial a cuatro. Dos de ellos separados por un kilómetro y en la misma carretera».

Con todo, sus vecinos asumen que apenas representan el 1% del padrón municipal. «Somos una urbanización minúscula dentro de Palazuelos y el Ayuntamiento es uno de los principales impulsores de que la carretera pase por ahí. Nuestro poder es nulo, pero queremos alzar la voz para que se emplee la lógica. Si yo me tengo que sacrificar por el bien común, no tengo ningún problema. Si me perjudica porque me plantan ahí la carretera, es lo que hay. Pero estoy convencido de que hay otras alternativas mejores».