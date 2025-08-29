Calendario completo de la supresión de plazas de aparcamiento en Nueva Segovia Hasta finales de año no se podrá estacionar en cuatro espacios y también cambia el recorrido de los autobuses urbanos

El Norte Segovia Viernes, 29 de agosto 2025, 17:48 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Segovia iniciará este lunes, 1 de septiembre, las obras de renaturalización de cuatro plazas del barrio de Nueva Segovia enmarcadas dentro del proyecto europeo 'Espacios de oportunidad: Acueductos de biodiversidad'. Estas actuaciones supondrán una transformación integral de los espacios urbanos para hacerlos más verdes y sostenibles, pero también traerán consigo importantes cambios en la movilidad y, especialmente, en la disponibilidad de aparcamiento en la zona.

Las obras afectarán a las plazas de Calderón de la Barca, Fernando de Rojas, Tirso de Molina y Bécquer, que verán eliminadas sus zonas de estacionamiento en distintas fechas durante la intervención, que se prolongará hasta finales de año.

Los trabajos comenzarán con el acopio de materiales y el vallado de las plazas a partir del lunes. Durante esa primera semana se llevarán a cabo tareas preparatorias en las plazas de Calderón de la Barca y Fernando de Rojas, donde la supresión total de los aparcamientos se hará efectiva el lunes 8 de septiembre. Desde esa fecha, estará completamente prohibido aparcar en ambos espacios.

En el caso de las plazas de Tirso de Molina y Bécquer el calendario será ligeramente posterior. El acopio de materiales y la instalación de los vallados tendrán lugar los días 8 y 9 de septiembre, mientras que la eliminación total de los aparcamientos se hará efectiva a partir del miércoles 10.

Estos cambios responden a la necesidad de liberar las zonas de actuación para permitir la ejecución de los trabajos de renovación y transformación ambiental. El Ayuntamiento de Segovia ha anunciado que se habilitarán pasos peatonales y accesos a garajes durante todo el periodo de obras y que se coordinará con los comercios para mantener los horarios de carga y descarga. No obstante, se prevén molestias temporales para residentes y usuarios habituales del aparcamiento en estas plazas.

Además de la pérdida del total de plazas de aparcamiento durante el transcurso de las obras, el proyecto también implicará otras modificaciones logísticas. Las islas de contenedores de basura actualmente ubicadas en Calderón de la Barca, Fernando de Rojas y Tirso de Molina se trasladarán al extremo de la calle Dámaso Alonso, mientras que la de Bécquer se moverá al final de Jorge Manrique.

En cuanto al transporte público, las líneas de autobús 4 (Carretera de Soria-Hospital General) y 5 (Nueva Segovia) verán modificadas sus rutas. Dejarán de circular por la calle Calderón de la Barca y lo harán exclusivamente por Dámaso Alonso y Vicente Aleixandre. Como consecuencia, la parada de Calderón de la Barca quedará suprimida durante las obras.

Hasta diciembre

El Ayuntamiento ha asegurado que adoptará todas las medidas necesarias para minimizar las molestias derivadas de las obras, que se extenderán hasta el mes de diciembre. Además, se compromete a mantener una información periódica y actualizada sobre la evolución de los trabajos para facilitar la adaptación de los vecinos a estos cambios temporales.

Entras las alternativas ofrecidas se encuentra el acondicionamiento de parte de una parcela situada entre el campo de fútbol José Antonio Minguela y el colegio Elena Fortún para que los vecinos afectados por la supresión de plazas de aparcamientos durante las obras puedan estacionar sus vehículos.