El Nava busca llevar a los partidos el nivel que da en los entrenamientos

Un jugador del Nava se zafa de un rival en un partido anterior.

Luis Javier González Segovia Sábado, 18 de octubre 2025, 19:14 Comenta Compartir

El Nava buscará este domingo con la visita del Puente Genil a las 12:30 horas dar la vuelta a su peor comienzo en Asobal, ... con dos puntos de diez tras la derrota el pasado fin de semana contra el Ciudad Real, que le tienen en el furgón de cola de la tabla junto a Huesca, Guadalajara, Alicante y Cangas. «A todos nos preocupa mucho no puntuar», subraya su técnico, Álvaro Senovilla, que esgrime el trabajo diario como seguro de que las cosas cambiarían. «En el partido estamos por debajo del nivel que mostramos en los entrenamientos». Lo explica por «un cúmulo de circunstancias» de las que destaca dos: «Tener varios jugadores que se han incorporado a la liga y no la conocen del todo; y jugadores muy jóvenes que intentan demostrar y a veces no les sale».

Mientras, Puente Genil esgrime la continuidad de su columna vertebral, liderada por Pablo Simonet en el central, uno de los mejores directores de orquesta de la Asobal. «Un equipo bastante completo, duro en defensa. Como siempre, será un partido disputado». Los dos duelos del curso pasado terminaron en empate; el histórico en Nava de la Asunción tiene de todo, desde remontadas a victorias en la última posesión por parte de ambos equipos. Senovilla confía en el factor cancha para salir del bache. «Seguro que van a estar a muerte con nosotros».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión