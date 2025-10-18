El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un jugador del Nava se zafa de un rival en un partido anterior. Carnicero
Balonmano

El Nava busca llevar a los partidos el nivel que da en los entrenamientos

El equipo segoviano busca la senda de la victoria contra el Puente Genil, este domingo, tras sumar solo dos puntos en el inicio de liga

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Sábado, 18 de octubre 2025, 19:14

Comenta

El Nava buscará este domingo con la visita del Puente Genil a las 12:30 horas dar la vuelta a su peor comienzo en Asobal, ... con dos puntos de diez tras la derrota el pasado fin de semana contra el Ciudad Real, que le tienen en el furgón de cola de la tabla junto a Huesca, Guadalajara, Alicante y Cangas. «A todos nos preocupa mucho no puntuar», subraya su técnico, Álvaro Senovilla, que esgrime el trabajo diario como seguro de que las cosas cambiarían. «En el partido estamos por debajo del nivel que mostramos en los entrenamientos». Lo explica por «un cúmulo de circunstancias» de las que destaca dos: «Tener varios jugadores que se han incorporado a la liga y no la conocen del todo; y jugadores muy jóvenes que intentan demostrar y a veces no les sale».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Esteban Jiménez, el mediador que «ayudó a llevar la paz» a Las Viudas
  2. 2 Quién es quién en la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  3. 3

    Los famosos no se dejan ver en la llegada a la preboda de la hija de Banderas
  4. 4

    El mundo del rugby llora la muerte de José Luis, la última víctima de la N-122
  5. 5 Alerta por presencia de listeria y e-coli en un queso de cabra comercializado en Castilla y León
  6. 6

    Qué se puede ver en la Casa Museo de Miguel Delibes en Valladolid
  7. 7

    Stella del Carmen se hace esperar para su blindada boda en Valladolid
  8. 8

    Tira al suelo de una patada a una mujer por recriminarle que tocara el timbre de su patinete
  9. 9 La Fiscalía pide 18 años de cárcel para Óscar por el asesinato de Esther López
  10. 10

    La querella contra Carnero y Quiñones por oponerse a la integración ferroviaria recoge un delito castigado con cárcel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Nava busca llevar a los partidos el nivel que da en los entrenamientos

El Nava busca llevar a los partidos el nivel que da en los entrenamientos