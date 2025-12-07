El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Edu Reig lanza a portería durante el partido disputado este domingo por la tarde. Luis Palomeque

Misión imposible en Torrelavega para el Balonmano Nava

A los cántabros les basta con dosificar para imponerse a un Nava peleón, pero sin respuestas en ataque y que cae al descenso

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:38

Los tres goles que separaron este domingo al Nava del Torrelavega ocultan a la enorme diferencia sobre la pista entre los anfitriones, terceros, y los ... segovianos, que caen a puestos de descenso en otra prueba de impotencia de su ataque. Los de Álvaro Senovilla pelearon para recortar una y otra vez el déficit, pero los cántabros navegaron con la comodidad de acelerar cuando sentían en aliento en el cogote. Caer derrotado en la cancha naranja entra en los números de cualquiera, pero la sensación de suficiencia fue tal que la victoria visitante pareció sencillamente un escenario imposible.

