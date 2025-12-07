El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Último partido disputado por el Viveros Herol Balonmano Nava. Antonio Tanarro

La peor cuesta de diciembre del Balonmano Nava

Los segovianos inician en Torrelavega un menú de cinco duelos en 14 días, con cocos como Ademar Logroño y Valladolid, al filo de zona de descenso

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:38

Comenta

El Viveros Herol Nava se enfrenta a su peor tramo de calendario en el peor momento. El aplazamiento del partido que debía disputar en León ... ante el Ademar el 25 de octubre –por un virus que afectó a casi la totalidad de la plantilla segoviana– ha convertido diciembre, un mes ya de por sí congestionado, en una maratón de cinco partidos en apenas 14 días, los que pasarán desde su visita esta tarde al Torrelavega (18:00 horas) y el cierre de la primera vuelta el sábado 20 en su pista ante el Atlético Valladolid. Una nómina que completan el Logroño, que lidera la Asobal de los mortales tras el Barça, y el Alicante, un rival directo en la zona baja. Mucha tela para un equipo corto de efectivos que ocupa el antepenúltimo puesto, que obligaría a jugar una eliminatoria de promoción contra el tercero de Plata para lograr la permanencia, con seis puntos de 20 posibles. De los cinco rivales, cuatro están en el top-8. Y tres de los duelos son a domicilio, donde el equipo que dirige Álvaro Senovilla aún no ha puntuado.

