«Mazarías es un Mazón de Hacendado, aunque sin su relevancia»

Óscar Sancho, integrante de la ejecutiva provincial de Comisiones Obreras, es el animador habitual de toda manifestación en la que participa este sindicato. En la ... última, el pasado 1 de Mayo, cantó proclamas que generaron malestar en el gobierno municipal de Segovia. De hecho, el grupo municipal del PP respondió a sus cánticos con un comunicado con varias referencias a su carrera musical como vocalista de Lujuria.

-¿Qué le parece toda la polémica de las últimas horas?

-Un esperpento y patético. Esto es histórico. Jamás ningún alcalde ha arremetido de una manera tan frontal contra un ciudadano de su ciudad por utilizar la libertad de expresión y hacer una crítica política en el entorno del humor. Es inaudito. Porque no ha sido solo el alcalde, ha sido todo el grupo municipal popular. Y además con la peor elegancia posible, porque conocen mi nombre pero han arremetido contra mi grupo. Mi grupo musical no estaba en la manifestación y no ha dicho nada del Ayuntamiento. No tiene ningún sentido que para contrarrestar una crítica hecha desde el humor ataquen a un grupo que ha llevado el nombre de Segovia durante 35 años por el mundo. Y siempre de cabeza de cartel. Menos mal que este hombre es segoviano. Si llega a ser gaditano en los carnavales le da un infarto, porque allí la crítica en base humor es santo y seña.

-¿Esperaba reacción a sus proclamas?

-No, porque entiendo que va en el cargo. Yo cuando me subo a cantar a un escenario entiendo que hay gente a la que le gusta y gente a la que no. Si mañana alguien dice que he desafinado me la envaino. Él es un alcalde y no toda Segovia le ha votado. Tiene que saber que hay gente que va a criticar su gestión, sobre todo los que somos de un barrio que hemos padecido la contaminación del agua hace poco y no nos solucionó el problema. Alguna crítica podrá esperar. Nosotros tenemos la teoría de que sabe algo que el PP no quiere que lo diga. Es por la misma razón por la que en Valencia sostienen a Mazón. Mazarías es un Mazón de Hacendado, aunque sin su relevancia.

-¿De verdad sospechan que el PP mantiene a Mazarías por ese motivo?

-Sí. Creemos que a nivel regional o municipal algo sabe. Su carrera política ha sido un absoluto fracaso. En su pueblo obtuvo los peores resultados de la historia del PP en Trescasas. Sin embargo, no solo se le mantiene, sino que sale todo el grupo municipal en su apoyo. Es un acto de cobardía. No creo que en dos años sea el candidato.

«No tiene sentido que para contrarrestar una crítica ataquen a un grupo que ha llevado el nombre de Segovia durante 35 años por el mundo»

-¿Por qué decide realizar esos cánticos?

-Tiene un sentido. Si han decidido gastar 200.000 euros en unas actuaciones, que además son muy cutres, por 100.000 podían haber traído actuaciones mejores y con los otros 100.000 euros comprar papel higiénico para las dependencias municipales y para pagar a sus trabajadores. Ese era el sentimiento de la crítica. De hecho, el 22 de mayo se van a manifestar sus trabajadores frente el Ayuntamiento para exigir ese pago. Por cierto, habrá más canciones de este telonero. Ya tengo preparadas unas cuantas. Y, si se atreve, que censure mi libertad de expresión.

-¿Qué es lo que más le ha molestado?

-Hubiera preferido una alusión personal, pero no a mi grupo, que no estaba presente en la manifestación. Es una cobardía.

-En el comunicado también hay comentarios sobre el papel de los sindicatos…

-Yo pertenezco a Comisiones Obreras. Es un sindicato que no está casado con ningún partido político. A lo largo de la historia se ha llevado más huelgas el PSOE que el PP. Nosotros el único servilismo que tenemos es a la clase obrera para defender sus derechos. Por eso un día de fiesta no nos vamos de puente y me manifiesto. A mi lado se estaban manifestando trabajadores del Ayuntamiento. Por eso empecé a hacer cánticos contra Mazarías, porque me dijeron que no tienen papel higiénico en los baños, que no hay pintura para señalizar las calles de Segovia…¿En qué se está gastando el dinero este señor?

-Pero es innegable que los mensajes en las manifestaciones poco tienen que ver con los que había hace dos o tres años con respecto al gobierno municipal.

-Cada año se han dedicado a criticar lo que está sufriendo la clase obrera. Si hace dos o tres años no había mensajes contra el Consistorio quizás es porque cobraban las horas, tenían papel higiénico y pintura. Quizás no hacía falta criticarles. Si mañana gobierna Podemos, que es el partido al que yo voto, y no trata bien a la clase trabajadora yo voy a criticarles. Yo no me voy a cortar en criticar a quien tenga que criticar cuando hagan las cosas mal para la clase trabajadora.

«El sindicalismo tiene que adaptarse a los tiempos y la crítica mordaz y el humor está de moda. Va en su cargo aguantar las críticas»

-¿Cree que con estos cánticos se desenfoca el mensaje del 1 de Mayo?

-La única crítica que recibió la dictadura de Franco fue la revista El Papus. El humor siempre se ha consentido. La mayor crítica que recibe la clase política gaditana es en los carnavales. Yo no creo que se desenfoque nada. Yo creo que el sindicalismo tiene que adaptarse a los tiempos y la crítica mordaz y el humor están de moda. Va en su cargo aguantar las críticas, escucharlas y corregir.

-¿Qué reacción cree que van a generar estas palabras?

-Espero que sensatez y que se den cuenta de que los ciudadanos tenemos todo el derecho del mundo a hacer las críticas que queramos sin caer en injurias o calumnias. Faltaría más. Es un derecho. Votamos cada cuatro años y criticamos cada día. Espero que se den cuenta del error que han cometido desprestigiando al grupo de rock más prestigioso que ha tenido Segovia. La única reacción posible que se merece la ciudadanía de Segovia es una disculpa pública por ese comunicado fruto de la rabieta. Pero no van a ser lo suficientemente valientes para ello.

-¿Cuándo va a cantar Lujuria en Segovia?

-Cuando quieran. Nosotros podemos actuar por nuestra cuenta, pero si es a través de un contrato municipal, mañana si quieren. Porque no nos va a pagar el PP, nos va a pagar la población de Segovia con sus impuestos. Gobierne quien gobierne, nosotros actuamos para el pueblo.