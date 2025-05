La manifestación del 1 de mayo, contra los conciertos de las fiestas de Segovia: «Solo falta Leticia Sabater»

El adelanto del grueso de la programación de los conciertos de las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro de Segovia ha ... generado cientos de reacciones por parte de los segovianos, algunos satisfechos con las actuaciones contratadas y otros disgustados por la calidad de los artistas y grupos que cantarán en la capital segoviana durante los últimos días del mes de junio.

Entre los detractores de la programación musical diseñada por el Consistorio segoviano están los sindicatos mayoritarios en la provincia, que han aprovechado la celebración de la manifestación del 1 de mayo para mostrar su disgusto por el cartel de conciertos presentado por el Ayuntamiento.

Óscar Sancho, secretario de Enseñanza de Comisiones Obreras en Segovia, ha sido un año más el animador de la manifestación que ha recorrido el tramo comprendido entre la sede de los sindicatos, en la avenida del Acueducto, con la Plaza Mayor de la ciudad. Megáfono en mano, Sancho ha coreado diferentes arengas en defensa de los derechos de los trabajadores y de la reducción de la jornada laboral que ha combinado con otras proclamas sobre los conciertos de las fiestas. Todo ello ante el asombro, en algunos casos, de los turistas que paseaban por el centro de la ciudad y escuchaban los mensajes. «Aprovecharé en Fernández Ladreda (actual avenida del Acueducto) para reivindicar unas fiestas mejorar para esta ciudad», ha advertido.

«Mejor nos callamos, no seamos cenizos, que Maza nos trae a Mario Vaquerizo», ha cantado en varios tramos de la manifestación. No ha sido la única referencia a los conciertos de las fiestas: «Joder qué fiestas, lo que hay que ver, ya solo falta Leticia Sabater», ha coreado en varias ocasiones.

El ciruelo del diablillo

Los cánticos de Sancho también han hecho referencia a otros asuntos de la política municipal como las polémicas declaraciones realizadas en un Pleno por el concejal de Vox, Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, en las que se ofrecía a mostrar su 'ciruelo' para demostrar que no tenía envidia de la estatua del diablillo de la cuesta de San Juan. «Alfonso Ceballos, ha dicho mi abuelo, que si tienes cojones, le enseñes el ciruelo», cantó el representante sindical durante el paso de la manifestación por la Calle Real.

Los mensajes de Óscar Sancho ya fueron polémicos en la manifestación del 1 de mayo de 2024. Sus cánticos contra José Mazarías, alcalde de la ciudad, no gustaron nada al regidor, que respondió al secretario de Educación del CC OO acusando a los dirigentes sindicales de ser «peones de la regeneración democrática».

Mazarías afirmó sentirse «avergonzado» por los cánticos en la manifestación del pasado año. «Esos cánticos insultantes sí son una lección práctica de cómo generar lodo, de cómo enlodar y perder el respeto al rival político», declaró. «No me gustó que me hicieran blanco de sus insultos, que considero intolerables, pero no hasta el punto de tener que retirarme ni un solo día de mi trabajo», añadió en aquel momento.