La masiva afluencia a Navacerrada obliga a cortar su conexión con Segovia

La historia se repite. Cuando caen los primeros copos que cubren de blanco las cumbres de la sierra, los turistas acuden a disfrutar de la nieve y de una jornada de esquí. Esa es la tradición de decenas de familias y grupos de amigos que ... este fin de semana no dudaron en subir a los puertos de Cotos y Navacerrada. Y como sucede cada año, el colapso de los aparcamientos obligaron a cortar los accesos principales desde la vertiente madrileña y segoviana. La Dirección General de Tráfico (DGT) defiende que el objetivo de estas medidas es facilitar la movilidad segura de todos los usuarios.

Justo este fin de semana, Tráfico había activado el dispositivo de medidas de regulación y gestión de subida a los puertos de Navacerrada y Cotos por las carreteras madrileñas M-601 y M-604, así como por las segovianas CL-601 y SG-615. Era la primera vez desde el comienzo del invierno que se ponía en marcha este plan que contempla el corte de estas vías en caso de producirse una avalancha de visitantes, lo que finalmente ha tenido lugar este sábado tras completarse antes del mediodía los aparcamientos disponibles.

La primera zona habilitada para el estacionamiento que se llenó fue la que está situada en Cotos. Ya no había sitios libres para dejar el coche a las 7:50 horas, incluso cuando todavía no habían salido los primeros rayos del sol. El aforo de vehículos en La Barranca, en Navacerrada, no tardó mucho más tiempo en abarrotarse, pues el conjunto de los aparcamientos ya estaban al 30% de su capacidad unos minutos antes de las 10:00 horas. Es en ese momento cuando se empezaron a suceder las colas de ciudadanos, tanto niños como mayores, que querían adquirir su pase a la estación de esquí.

El primero de los aparcamientos que se completó a las 7:50 horas fue el de Cotos

La DGT informó en sus redes sociales y también a través de los paneles de mensaje variable instalados en los accesos desde Madrid sobre importante afluencia de personas que se registraba. Las largas filas de coches se sucedían hasta el punto de que la última de las áreas de estacionamiento, la de Valdesquí se completó a las 11:30 horas. Fue en ese momento cuando los agentes de la Guardia Civil, con el apoyo de voluntarios de Protección Civil, comenzaron a colocar la señalización que prohibía el acceso a Navacerrada, ya fuera desde la vertiente madrileña como desde la segoviana.

En un primer momento se impidió el paso por la carretera M-604 -subida a Cotos- en el punto kilométrico 32 (pasado Rascafría) y también el acceso a través de la SG-615 (subida a Cotos desde Segovia) en el kilómetro 0 (Alto de Navacerrada). Una vez que los aparcamientos se abarrotaron, se procedió al corte total de la carretera M-601 en la Fonda Real (punto kilométrico 12) y, por tanto, de la conexión existente entre la Comunidad de Madrid y la provincia segoviana por Navacerrada.

Alternativas

El organismo de Tráfico indicó que solo se permitía la subidaen transporte público, como son los autobuses, taxis o VTCs. Asimismo, remarcó que está prohibido el aparcamiento indiscriminado de vehículos en arcenes y zonas adyacentes a las carreteras, lo que puede conllevar cuantiosas multas. En caso de que los visitantes tuvieran que ir al Real Sitio de San Ildefonso, Segovia u otros municipios del alfoz, se recomendaba evitar este punto y continuar el viaje por la N-6 o AP-6.

Es un plan que engloba medidas dirigidas a garantizar la seguridad vial y la movilidad de los turistas que deciden ir a la sierra, según defiende la DGT. Sin embargo, ha sido criticado durante inviernos pasados por alcaldes de municipios situados en la vertiente segoviana de la sierra, que consideran que el corte de circulación en los accesos al puerto de Navacerrada supone un grave perjuicio económico a los negocios de la zona.

El Gobierno mantiene que los cortes «son imprescindibles» para evitar el colapso. Sin embargo, según han declarado en repetidas ocasiones los responsables de varios negocios hosteleros segovianos, cuando este dispositivo entra en funcionamiento sufren numerosas cancelaciones de reservas por parte de clientes que deciden no acudir ante la dificultad para llegar hasta la provincia de Segovia por el Alto de Navacerrada.