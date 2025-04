La 'lista negra' por ignorar las peticiones del defensor autonómico suma doce consistorios

El Procurador del Común, que se encarga de supervisar la actividad de las administraciones públicas, ha incluido en su 'lista negra' de entidades no colaboradoras ... a una docena de ayuntamientos de la provincia de Segovia tan solo en 2024. El defensor autonómico diferencia a aquellos consistorios que «incumplen la obligación de informar» para contrastar las quejas de los vecinos, que se elevaron a seis el año pasado; y a los que ignoran las resoluciones finales que se emiten en un intento de poner fin a los conflictos y problemas, donde el número de entes locales aumenta.

Hay municipios que aparecen en ambas clasificaciones e incluso varias veces. Ejemplo de ello son el Ayuntamiento de Segovia, que no facilitó información para investigar los problemas de tráfico y seguridad vial a las puertas de los centros escolares en horario de entrada y salida hasta que el Procurador hizo un apercibimiento al gobierno municipal sobre la posible responsabilidad penal de este comportamiento. A ello se suma la falta de respuesta a la disconformidad con una sanción de tráfico y por la catalogación de una multa de aparcamiento.

Villacastín también es otro de los nombres que se repiten en los listados por diferentes motivos. Por un lado, no ha informado sobre cuestiones referentes a desacuerdos con facturas de consumo de agua, por dudas sobre la recogida de aguas pluviales y otras quejas del ámbito del urbanismo; mientras que otro expediente relativo al mal funcionamiento de la oficina de asistencia en materia de registro tuvo que ser archivado después de no recibir contestación

Entre aquellos ayuntamientos que incumplieron con la obligación de informar se encuentran Navas de Oro, quien omitió aportar contexto a una crítica derivada del malestar por el sonido de las campanas de su iglesia; Tabanera la Luenga y Cabañas de Polendos, que tardaron en facilitar los datos sobre la contaminación de agua en sus términos municipales; y Riaza, que no respondió a la solicitud del Procurador en relación a una petición de limpieza de solares.

Por último, hay consistorios que, habiendo trasladado información al defensor autonómico, luego no han considerado la resolución final. Es decir, ni la han aceptado ni la han rechazado. La mayoría de las cuestiones que han quedado archivadas al no recibir contestación se corresponden con el ámbito urbanístico y de hacienda. En este sentido, figuran como entidades no colaboradoras los ayuntamientos de Fuentidueña, Palazuelos de Eresma, Muñopedro, Sepúlveda, Ayllón, Navas de San Antonio y Vegas de Matute.