La Junta espera empezar la reforma de la Cuesta de los Hoyos antes de final de año

Las obras de remodelación de la Cuesta de los Hoyos ya tienen partida presupuestaria. El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ... ha aprobado este jueves una partida de 775.667 euros para acometer los trabajos, que prevén la reforma integral de la carretera SC-SG-21, conocida popularmente como Cuesta de los Hoyos, entre el valle del Clamores y las lomas del Pinarillo. Al proceso de adjudicación ha contado con una concurrencia de siete empresas. Finalmente será Tecnología de Firmes S.A. la que se encargue de ejecutar la obra, cuyo comienzo está previsto antes de que acabe el año.

La vía, que conecta la N-110 con La Fuencisla y bordea el lado oeste del recinto amurallado, es un acceso clave tanto para los residentes y para los numerosos visitantes que acuden a lugares turísticos emblemáticos e incluso quieren disfrutar de la perspectiva que la ciudad ofrece desde fuera. La intervención, que tendrá un plazo de ejecución de doce meses una vez comenzadas las obras, persigue el objetivo de mejorar la seguridad vial, la comodidad y la estética de una arteria que a diario soporta una alta afluencia de tráfico. La obra comprende 1.865 metros, desde la glorieta de la Policía Nacional hasta la Fuencisla. Es decir, además de la Cuesta de los Hoyos propiamente dicha, abarca igualmente el tramo del paseo de Ezequiel González situado entre las glorietas de la Policía Nacional (estación de autobuses) y Sancti Spiritus (estatua de Cándido). La Cuesta de los Hoyos sirve como vía de acceso al centro de Segovia desde la variante SG-20, pero también conecta los barrios de San Marcos y San Millán. De ahí, su uso recurrente.

El estado actual de la calzada, especialmente en sentido bajada, presenta un deterioro muy significativo que afecta a la seguridad vial, lo que ha acelerado la intervención, al margen de la cesión de titularidad pactada entre el Ayuntamiento y la Junta, pues, una vez reformada, la carretera pasará a ser propiedad municipal. Entre las actuaciones previstas en la obra, figuran la limpieza general del trazado, la mejora de las cunetas y la reposición del firme con asfalto en caliente, lo que redundará en una superficie más resistente y uniforme. La gran novedad es que el asfalto reemplazará el adoquín. Además, se renovarán los sistemas de drenaje para evitar problemas de acumulación de agua, se reacondicionarán las cunetas y se instalará nueva señalización horizontal y vertical para mejorar la orientación y seguridad de los conductores. Uno de los aspectos más destacados es la sustitución de los bolardos de las aceras por barandillas de acero inoxidable de 35 centímetros de altura. Esto mejorará la seguridad peatonal y aportará un acabado más moderno y funcional.

Otro elemento importante del proyecto es el acondicionamiento de tres miradores a lo largo del recorrido, que permitirán a los usuarios disfrutar de las vistas panorámicas del casco histórico de Segovia y sus alrededores. Asimismo, se restaurará el vallado existente, se renovarán las farolas para mejorar la iluminación de la vía y se dotará al entorno de nuevo mobiliario urbano. La intervención prevé asimismo una inspección del puente sobre el río Eresma, punto crítico de la carretera, para garantizar su estabilidad y seguridad.

Las obras se ejecutarán en varias fases, lo que implicará cortes de tráfico temporales en diferentes tramos, a fin de minimizar las molestias a los usuarios. Según el pliego de condiciones, el número máximo de operarios trabajando de forma simultánea será de cinco, aunque esta cifra podrá incrementarse en caso de que surjan necesidades específicas durante el desarrollo del proyecto. La planificación detallada de las fases incluye desde la limpieza inicial y el reacondicionamiento de cunetas hasta el premarcaje, el pintado de la señalización horizontal y la instalación de la señalización vertical definitiva, así como la retirada de conos y paneles de aviso una vez finalizadas las obras.

El proyecto incorpora medidas ambientales para garantizar un impacto mínimo en el entorno. Entre ellas, destaca la obligatoriedad de realizar una prospección de nidos de aves protegidas en un radio de 500 metros a ambos lados de la carretera. En caso de detectarse nidos ocupados por especies protegidas, las actuaciones deberán suspenderse hasta que las aves abandonen el lugar. Además, para reducir las molestias a los vecinos y evitar el impacto ambiental, está completamente prohibida la realización de trabajos en horario nocturno.