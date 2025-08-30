El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Carretera de la Cuesta de los Hoyos, entre el valle del Clamores y el Pinarillo. Antonio Tanarro

Segovia

La Junta espera empezar la reforma de la Cuesta de los Hoyos antes de final de año

La obra, que abarcará desde la glorieta de la Policía Nacional a la Fuencisla, dispone ya de una partida de 775.667 euros

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Sábado, 30 de agosto 2025, 08:33

Las obras de remodelación de la Cuesta de los Hoyos ya tienen partida presupuestaria. El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ... ha aprobado este jueves una partida de 775.667 euros para acometer los trabajos, que prevén la reforma integral de la carretera SC-SG-21, conocida popularmente como Cuesta de los Hoyos, entre el valle del Clamores y las lomas del Pinarillo. Al proceso de adjudicación ha contado con una concurrencia de siete empresas. Finalmente será Tecnología de Firmes S.A. la que se encargue de ejecutar la obra, cuyo comienzo está previsto antes de que acabe el año.

