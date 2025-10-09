José Luis Vázquez dimite como procurador del PSOE en las Cortes regionales

El tiempo de José Luis Vázquez como procurador por Segovia del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las Cortes de Castilla y León se ha ... acabado. El que fuera alcalde del Real Sitio de San Ildefonso durante doce años, entre 2007 y 2021, ha registrado la renuncia a su acta en la mañana de este jueves. Ha pasado un día, 24 horas desde que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) anunciara la apertura de una causa contra él por su gestión en el Consistorio de la citada localidad segoviana.

La Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal regional, con informe favorable de la Fiscalía, informó este miércoles que aceptaba la exposición motivada remitida por el Juzgado de Instrucción 5 de Segovia, por lo que abría una causa por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos al exalcalde, aforado ante el TSJ por su condición de parlamentario regional.

Al argumentar la decisión, fuentes judiciales explican que han apreciado indicios de que el investigado «realizó nombramientos de personal y adjudicó servicios de manera discrecional, sin convocar los preceptivos concursos públicos». Asimismo, están bajo la lupa de la investigación otros asuntos como son «el abono de subvenciones, facturas y gastos en combustible que autorizó el político pese a los reparos emitidos por la Intervención municipal».

En la causa, que se inició en 2023 en el Juzgado de Instrucción 5 de Segovia capital, se investigan una pluralidad de hechos que se habrían producido durante un dilatado periodo de tiempo, comprendiendo una multiplicidad de actuaciones desarrolladas por los sucesivos regidores del citado Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso. Están también investigados el alcalde actual y una funcionaria.

Presión del PSOE regional

Este jueves por la mañana, la portavoz del grupo del Partido Socialista Obrero Español en Castilla y León en las Cortes autonómicas, Patricia Gómez, había anunciado que la formación que encabeza Carlos Martínez había remitido a la sede federal de la dirección nacional en Ferraz la solicitud de que a José Luis Vázquez se le abriera un expediente, lo que conllevaría la suspensión cautelar de militancia y la salida de la Ejecutiva.

El exalcalde del Real Sitio de San Ildefonso afirmaba en una entrevista a El Norte de Castilla concedida pocas horas después de conocer el movimiento del TSJCyL que «los servicios jurídicos del Ayuntamiento habían dado el visto bueno a todo lo que hice», en relación especialemente con le encomienda del servicio de mantenimiento de jardines de la localidad.

Vázquez había repetido como procurador del PSOE por Segovia en las Cortes de Castilla y León tras las últimas elecciones a la Junta celebradas. Así pues, estaba apurando el segundo mandato como representante socialista en la bancada de la oposición al gobierno hegemónico del Partido Popular en la comunidad.