José Luis Vázquez, con rostro serio, en las Cortes de Castilla y León esta semana. L. Pérez-Ical

José Luis Vázquez dimite como procurador del PSOE en las Cortes regionales

Segovia ·

El exalcalde del Real Sitio de San Ildefonso presenta renuncia un día después de que el TSJCyL abriera causa contra él por supuestos delitos de prevaricación y malversación

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Jueves, 9 de octubre 2025, 16:23

Comenta

El tiempo de José Luis Vázquez como procurador por Segovia del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las Cortes de Castilla y León se ha ... acabado. El que fuera alcalde del Real Sitio de San Ildefonso durante doce años, entre 2007 y 2021, ha registrado la renuncia a su acta en la mañana de este jueves. Ha pasado un día, 24 horas desde que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) anunciara la apertura de una causa contra él por su gestión en el Consistorio de la citada localidad segoviana.

