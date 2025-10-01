El incendio del nordeste baja a nivel 1 y la Junta estudia la reapertura de La Pinilla

La Junta de Castilla y León ha bajado a nivel 1 de riesgo la alerta por el incendio que estos días ha afectado al nordeste ... de la provincia, en la zona de la estación de esquí La Pinilla. La decisión, adoptada este miércoles tras una reunión en el Centro de Coordinación Operativa (CECOPI), refleja los avances en el control del fuego, que ya no presenta llamas ni puntos calientes significativos. Aunque el incendio, que ha afectado a unas 200 hectáreas, no está completamente extinguido, las labores de extinción han resultado plenamente efectivas, lo que ha permitido desactivar el CECOPI.

En este sentido, la delegada territiorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, Raquel Alonso, ha agradecido a los equipos involucrados en las tareas de extinción: Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Civil y medios propios de la Junta, que movilizaron recursos de varias provincias de Castilla y León para ayudar a sofocar el fuego. Alonso destaca el trabajo previo realizado desde el 22 de septiembre, como la apertura y ensanche de caminos, que ha evitado una catástrofe mayor, pues este mismo incendio ha quemado en la provincia de Guadalajara casi 3.000 hectáreas. «Podemos sentirnos satisfechos del trabajo previo, que ha permitido contener el incendio», señala.

En relación con la situación de La Pinilla, Alonso informa de que las carreteras de acceso permanecen cerradas para excursionistas y visitantes no esenciales, aunque vecinos y profesionales pueden acceder sin restricciones. Con esta medida se pretende facilitar las labores de los equipos de extinción que aún trabajan en la zona. Sobre las instalaciones de la estación de esquí de La Pinilla, la delegada asegura que esta semana se evaluará la posibilidad de reabrirlas para actividades turísticas específicas, como el uso de remontes para el ciclismo de montaña, porque las pistas afectadas están por debajo de la zona del incendio. «Se decidirá el viernes si se puede retomar esta actividad turística».

Los medios aéreos ya no son necesarios, y las operaciones se centran ahora en los recursos terrestres que aporta la Junta. «La prioridad ahora es garantizar la seguridad y avanzar en la extinción total del incendio, mientras se protege el acceso a la sierra para evitar riesgos adicionales».