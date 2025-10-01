El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Bomberos de las tareas de extinción. Antonio de Torre

El incendio del nordeste baja a nivel 1 y la Junta estudia la reapertura de La Pinilla

La delegada de la Junta, Raquel Alonso, asegura que la apertura y ensanche de caminos previos ha evitado una catástrofe mayor

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:53

La Junta de Castilla y León ha bajado a nivel 1 de riesgo la alerta por el incendio que estos días ha afectado al nordeste ... de la provincia, en la zona de la estación de esquí La Pinilla. La decisión, adoptada este miércoles tras una reunión en el Centro de Coordinación Operativa (CECOPI), refleja los avances en el control del fuego, que ya no presenta llamas ni puntos calientes significativos. Aunque el incendio, que ha afectado a unas 200 hectáreas, no está completamente extinguido, las labores de extinción han resultado plenamente efectivas, lo que ha permitido desactivar el CECOPI.

