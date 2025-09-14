Iñaki Bea: «La clave está en ser más contundentes y aprender a ganar yardas» El técnico gimnástico considera positivo el punto conseguido ante el filial del Valladolid pero pone el foco en los errores de su equipo

El Norte Segovia Domingo, 14 de septiembre 2025, 18:53 Comenta Compartir

La Gimnástica Segoviana sumó un valioso empate en los anexos del José Zorrilla frente al Real Valladolid Promesas, un partido en el que el equipo de Iñaki Bea volvió a mostrar su capacidad para competir, reaccionando dos veces a los golpes del filial pucelano. Sin embargo, el técnico vasco quiso dejar claro que el resultado, aunque positivo, no debe tapar los aspectos que todavía necesitan mejorar. Y en su análisis postpartido, Bea fue muy directo: «Tenemos que ser mucho más contundentes y aprender a ganar yardas en momentos determinados».

El entrenador, que valoró como «bueno» el punto obtenido dadas las circunstancias del choque, se mostró satisfecho con la actitud y el talento de su plantilla, pero reconoció que la falta de solidez en jugadas concretas sigue costando demasiado: «Estoy contento con el trabajo de mi equipo, creo que hemos manejado bien la presión alta, el repliegue y los tiempos del partido. Pero nos está penalizando algo desde el inicio de la temporada: la falta de contundencia. No puede ser que de dos o tres errores demos de comer al rival. Es lo que más me ocupa y me preocupa».

Bea explicó que su estilo de juego, basado en la intensidad, la presión alta y en no dejar pensar al contrario, exige un nivel de precisión y concentración que a veces provoca «equívocos», especialmente en la gestión de los duelos y de las segundas jugadas. En este sentido, fue muy claro: «No hablo de un jugador concreto, hablo de todos. Ser contundente no es hacer falta o ser marrullero, es dominar la situación, despejar cuando hay que despejar, disputar la segunda jugada y llevar el partido a donde queremos. Si logramos eso, estaremos mucho más cerca de nuestro objetivo. Hay momentos del partido en los que hay que jugar a ganar yardas. Eso también es fútbol».

La idea de ganar yardas, más propia del argot del rugby o del fútbol americano, se ha convertido en una de las consignas de Bea para esta temporada. El entrenador insiste en que no siempre la mejor solución es combinar en corto: «No digo que tengamos que jugar siempre así, el fútbol exige muchas cosas. Pero hay fases en las que es más importante golpear en largo, pelear una segunda jugada y plantar al equipo en campo contrario. Eso nos da aire, nos da confianza y nos hace más dominadores».

Más allá de la autocrítica, Bea se mostró optimista con el futuro de la Segoviana. Destacó el talento de la plantilla, la aportación de los cambios y la mentalidad colectiva para reaccionar a la adversidad: «Hoy otra vez hemos remontado y eso habla muy bien del grupo. Confío en todos los jugadores, no solo en un once. Los entrenamientos son de calidad, el balón va rápido, hay comprensión del juego. Sé que en cualquier momento podemos hacer un gol, y eso me hace ser optimista».

El técnico también quiso resaltar el papel del balón parado, una de las armas más importantes en Segunda Federación y que ya le ha dado puntos a la Segoviana en este arranque: «La estrategia es fundamental, pero más que el trabajo de los entrenadores, la clave está en tener un buen lanzador. Y nosotros lo tenemos. Diego Campo ha dado dos asistencias de gol y si además contamos con rematadores, todo es más fácil. Ahí lo único que hay que hacer es creer y competir cada balón como si fuera el último».