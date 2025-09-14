Los mejores de la Sego en el empate ante el Valladolid Promesas
Vota la actuación de cada uno de los jugadores azulgranas
Segovia
Domingo, 14 de septiembre 2025, 18:20
La Gimnástica Segoviana sumó su primer punto a domicilio de la temporada con un empate en los anexos del José Zorrilla ante el filial ... del Real Valladolid. El equipo de Iñaki Bea fue capaz de reponerse a los dos tantos del equipo blanquivioleta.
A continuación, la puntuación (del 1 al 5) de cada uno de los jugadores. Deja tu voto.
-
2
Carmona
De menos a más. Empezó dejando dudas en la primera parte. En la segunda estuvo mucho más seguro.
-
1
Iker
Aunque de sus botas nació el gol del empate a uno, en defensa sufrió tanto en estático como a la espalda.
-
3
Morata
Partido sólido en líneas generales, aunque los dos goles de los locales se produjeron por su zona.
-
4
Josep Jaume
Partido muy bueno en defensa. Ganó muchos duelos claves. Gran remate de cabeza para hacer el 2-2.
-
2
Rubén
De lo más solvente en defensa. Apenas sufrió sin balón. Se dejó ver poco en campo contrario.
-
3
Diego Campo
Su balón parado le da mucho a la Segoviana. Mala suerte en la acción del 1-0. Puede dar mucho más.
-
2
René
Acciones de mucho mérito con el balón. Abarca mucho campo en la medular. En ocasiones algo precipitado.
-
2
Ayán
De más a menos. Es un incordio constante para el lateral. En ocasiones le falta un puntito de pausa.
-
1
Samu Manchon
Muy poco protagonismo en el partido desde el costado izquierdo. Mejor en la presión que con el balón.
-
2
Marc Tenas
Tuvo tres ocasiones y en ninguna estuvo cerca de verdad de marcar. Dejó buenos detalles.
-
3
Álex Castro
Gol de delantero centro. Ganó muchos duelos y supo jugar de espaldas para que el equipo avanzase.
Los cambios
-
1
Pau Miguélez
La pidió siempre pero estuvo desacertado. Poca ayuda en defensa.
-
2
Javi Borrego
Poco peso en el juego de ataque. Tuvo una ocasión clara.
-
1
Manu
Muy impreciso en varias aperturas a banda. Le costó entrar al partido.
-
2
Fer Llorente
Tuvo poco tiempo y apenas incidencia en el juego de la Sego.
-
1
Ivo
Le puso intensidad y ganas en la presión. Poco con el balón en los pies.
