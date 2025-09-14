El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cancelada la ceremonia de podio de la Vuelta tras la suspensión de la última etapa
Josep Jaume celebra el tanto del empate a dos. Juan Martín / Gimnástica Segoviana

Los mejores de la Sego en el empate ante el Valladolid Promesas

Vota la actuación de cada uno de los jugadores azulgranas

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 18:20

La Gimnástica Segoviana sumó su primer punto a domicilio de la temporada con un empate en los anexos del José Zorrilla ante el filial ... del Real Valladolid. El equipo de Iñaki Bea fue capaz de reponerse a los dos tantos del equipo blanquivioleta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una joven de 19 años tras ser atropellada en el paseo de Zorrilla
  2. 2

    La madeja de la trama eólica: multas de más de 800 millones,15 acusados y 135 años de cárcel
  3. 3

    «¿Estás seguro de que (ser heterosexual) no es una fase?», pregunta por escrito de una tutora en un instituto de Castilla y León
  4. 4

    El Real Valladolid se pega un fiestón ante el Almería
  5. 5 Cambio de horario en la última sesión de fuegos artificiales
  6. 6

    El reino de los dedales y las telas de Palencia baja la persiana
  7. 7

    Vanesa Martín abre de par en par las puertas de su casa en Valladolid
  8. 8

    El hostelero que dice adiós a la barra, pero no al barrio
  9. 9 Búscate en la grada del José Zorrilla
  10. 10 Detenida por robar ropa valorada en más de 500 euros en un comercio de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los mejores de la Sego en el empate ante el Valladolid Promesas

Los mejores de la Sego en el empate ante el Valladolid Promesas