Los mejores de la Sego en el empate ante el Valladolid Promesas

La Gimnástica Segoviana sumó su primer punto a domicilio de la temporada con un empate en los anexos del José Zorrilla ante el filial ... del Real Valladolid. El equipo de Iñaki Bea fue capaz de reponerse a los dos tantos del equipo blanquivioleta.

A continuación, la puntuación (del 1 al 5) de cada uno de los jugadores. Deja tu voto.

2 Carmona

De menos a más. Empezó dejando dudas en la primera parte. En la segunda estuvo mucho más seguro.

1 Iker

Aunque de sus botas nació el gol del empate a uno, en defensa sufrió tanto en estático como a la espalda.

3 Morata

Partido sólido en líneas generales, aunque los dos goles de los locales se produjeron por su zona.

4 Josep Jaume

Partido muy bueno en defensa. Ganó muchos duelos claves. Gran remate de cabeza para hacer el 2-2.

2 Rubén

De lo más solvente en defensa. Apenas sufrió sin balón. Se dejó ver poco en campo contrario.

3 Diego Campo

Su balón parado le da mucho a la Segoviana. Mala suerte en la acción del 1-0. Puede dar mucho más.

2 René

Acciones de mucho mérito con el balón. Abarca mucho campo en la medular. En ocasiones algo precipitado.

2 Ayán

De más a menos. Es un incordio constante para el lateral. En ocasiones le falta un puntito de pausa.

1 Samu Manchon

Muy poco protagonismo en el partido desde el costado izquierdo. Mejor en la presión que con el balón.

2 Marc Tenas

Tuvo tres ocasiones y en ninguna estuvo cerca de verdad de marcar. Dejó buenos detalles.

3 Álex Castro

Gol de delantero centro. Ganó muchos duelos y supo jugar de espaldas para que el equipo avanzase.

Los cambios

1 Pau Miguélez

La pidió siempre pero estuvo desacertado. Poca ayuda en defensa.

2 Javi Borrego

Poco peso en el juego de ataque. Tuvo una ocasión clara.

1 Manu

Muy impreciso en varias aperturas a banda. Le costó entrar al partido.

2 Fer Llorente

Tuvo poco tiempo y apenas incidencia en el juego de la Sego.

1 Ivo

Le puso intensidad y ganas en la presión. Poco con el balón en los pies.