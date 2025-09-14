El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Javi Borrego intenta marcar de tacón en una de las últimas acciones del partido. Juan Martín / Gimnástica Segoviana

La Sego renueva su abono por el fútbol más frenético

Los de Iñaki Bea replican las fiestas goles de Primera RFEF en un duelo sin red que remontaron y pudieron ganar

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 16:35

La Segoviana que regresó a Segunda RFEF, con medio equipo nuevo y otro director de orquesta en el banquillo, conserva restos de la anterior etapa ... que holló la cima de Primera RFEF. El empate de este domingo en su primera salida del curso ante el Valladolid Promesas desveló a un equipo que busca la victoria hasta el final. Un compromiso, un riesgo, que deparó, como el curso pasado, un partido frenético, con goles, ocasiones y transiciones por doquier. Más allá de los puntos, cuatro en dos jornadas, el cuadro de Iñaki Bea quiere y divierte.

