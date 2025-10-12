La iluminación del castillo de Coca con fuego acaba en susto

La XXIII edición de la Iluminación de Fuego en el castillo de Coca, uno de los acontecimientos más esperados del calendario local, culminó anoche con ... sobresalto. Durante el espectáculo de fuegos artificiales, que tuvo lugar desde las once, uno de los proyectiles prendió en el rastrojo del foso del castillo, dando lugar a un incendio que, por unos minutos, amenazó la histórica fortaleza medieval. La preocupación de los muchos asistentes aumentó cuando se comprobó que una columna de humo salía del interior, en uno de los laterales del castillo.

El espectáculo, que congregó a cientos de vecinos y visitantes en los alrededores de la fortaleza, estaba llegando a su fin cuando se desató el incidente. Los bomberos actuaron con rapidez y lograron sofocar el fuego en poco tiempo, evitando daños mayores. A pesar del susto, no se produjeron daños personales y la celebración continuó con la actuación del Grupo Cañón en la Plaza Mayor de esta localidad de la provincia de Segovia. Este domingo, a la luz del día, las autoridades inspeccionarán el castillo y sus alrededores para evaluar posibles daños.

Ampliar El fuego quema el rastrojo del foso. R. Manso

La jornada festiva comenzó temprano con un completo programa de actividades culturales, musicales y deportivas. Los jardines municipales acogieron por la mañana el campeonato de tanga 'La tirada de los fuegos', seguido por un partido de fútbol entre el CD Coca Cadetes y el UD Villacastín Racing. La charanga 'Malatxo' animó el vermut musical y el tardeo por los bares de la localidad. Por la tarde el CD Coca se enfrentó al CD Burgos Internacional y el auditorio Martín Frías vibró con la obra 'Un viaje por las músicas'. El castillo de Coca es una de las joyas patrimoniales de la provincia de Segovia.