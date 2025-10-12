El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una espesa humareda sale por uno de los laterales del castillo. R. Manso

La iluminación del castillo de Coca con fuego acaba en susto

Uno de los fuegos artificiales prendió en el rastrojo del foso, pero los bomberos actuaron con celeridad

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:29

Comenta

La XXIII edición de la Iluminación de Fuego en el castillo de Coca, uno de los acontecimientos más esperados del calendario local, culminó anoche con ... sobresalto. Durante el espectáculo de fuegos artificiales, que tuvo lugar desde las once, uno de los proyectiles prendió en el rastrojo del foso del castillo, dando lugar a un incendio que, por unos minutos, amenazó la histórica fortaleza medieval. La preocupación de los muchos asistentes aumentó cuando se comprobó que una columna de humo salía del interior, en uno de los laterales del castillo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aguilar de Campoo llora la muerte de dos vecinos en un accidente de tráfico: «Es un suceso traumático»
  2. 2 Detenidas tres mujeres por robar en supermercados de Valladolid
  3. 3

    Rematan las obras en el Cerro de San Cristóbal para incorporarlo a la red de parques forestales
  4. 4

    Un peluquero de Valladolid, en el podio mundial de la peluquería: «La clave es la pasión»
  5. 5

    Una colisión múltiple deja siete heridos en la carretera de La Granja
  6. 6

    Los fundadores de Motos Copa se desligan de la macroestafa: «Fuimos los primeros sorprendidos»
  7. 7

    Un centro de formación profesional recuperará la antigua sede de Lex Nova en Argales ocho años después de su cierre
  8. 8

    El soterramiento de las vías del tren en Valladolid, una milonga hecha parálisis
  9. 9

    Gresca entre patronal y sindicatos: ¿tiene Castilla y León un problema de escaqueo laboral?
  10. 10 Retiran de farmacias y supermercados clorhexidina de ocho marcas por su contaminación con una bacteria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La iluminación del castillo de Coca con fuego acaba en susto

La iluminación del castillo de Coca con fuego acaba en susto