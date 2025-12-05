Horcajo defiende la gestión económica de Segovia y el PSOE alerta de inejecuciones «alarmantes»

El portavoz del gobierno municipal y concejal de Hacienda, José Luis Horcajo, ha defendido el grado de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Segovia ... y ha pedido prudencia antes de dar por «baja» la ejecución de las cuentas de 2025. Según explicó, buena parte del capítulo de inversiones está ligado a proyectos plurianuales como el Plan de Sostenibilidad Turística o fondos europeos, que se ejecutan en varios ejercicios y no solo en el presente año.

Horcajo recordó que, si se compara la inversión ejecutada en ejercicios anteriores, la tendencia es estable. Detalló que en 2022 se invirtieron 4,57 millones, en 2023 6,1 millones y en 2024 5,57 millones, mientras que a la semana pasada de 2025 la cifra alcanzaba ya 4,56 millones, a la que se suman unos 400.000 euros aprobados en la junta de gobierno local de este jueves. A su juicio, si se ajusta al volumen real de inversión asociado al préstamo de este año, el grado de ejecución incluso superaría el cien por cien en inversiones reales.

En el conjunto del presupuesto, el edil señaló que en 2022 se ejecutaron 63 millones de euros, en 2023 66,5 millones y en 2024 71,5 millones, y recalcó que, a estas alturas del ejercicio, «es pronto» para cerrar el balance. «Hasta el rabo, todo es toro», resumió, insistiendo en que el Ayuntamiento está «mejorando ostensiblemente» su capacidad de ejecución y citando como ejemplo el plan de asfaltado de un millón de euros que se está desarrollando en varias calles de la ciudad.

Frente a esta visión, el PSOE de Segovia sostiene que la pobre ejecución presupuestaria evidencia «un gobierno del PP paralizado y sin liderazgo». Según los datos que manejan los socialistas, a 25 de noviembre la ejecución del presupuesto de 2025 apenas alcanza el 53% en el capítulo de gastos y «no llega al 20%» en el capítulo de inversiones, lo que supondría cerca de 14 millones de euros sin ejecutar.

La portavoz socialista, Clara Martín, señala inejecuciones «alarmantes» en áreas como redes de agua y saneamiento, alumbrado público y patrimonio histórico, y advierte del riesgo de perder proyectos financiados con fondos europeos por la lentitud en la tramitación. «Un presupuesto no sirve de nada si no se ejecuta», afirma, y vincula la baja ejecución con «calles sin arreglar, instalaciones que no se renuevan y servicios en precario».

Mientras Horcajo pide tiempo para cerrar las cifras y defiende que «un presupuesto es una previsión» que puede ajustarse durante el año, el PSOE reclama un calendario claro de obras y licitaciones y acusa al gobierno de Mazarías de vivir instalado en la excusa de la «herencia recibida».