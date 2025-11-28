Solo IU saca adelante su moción en otro Pleno irrelevante del Ayuntamiento

El Pleno del Ayuntamiento de Segovia correspondiente al mes de noviembre ha vuelto a destacar por la falta de asuntos de relevancia. Entre los ... pocos puntos con relevancia, destacó la aprobación del acuerdo con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, con la que se reafirmó el compromiso firme del Ayuntamiento con la igualdad y con la erradicación total de cualquier forma de violencia machista. El texto recibió el respaldo del Partido Popular, PSOE, Izquierda Unida, Segovia en Marcha y Ciudadanos, mientras que Vox votó en contra tras un debate en el que los otros cinco grupos cargaron duramente contra el discurso del partido de ultraderecha.

Durante la sesión plenaria también se autorizó la ampliación del porcentaje de gasto plurianual para la ejecución de las obras de rehabilitación de la iglesia de San Nicolás que permitirán adaptarla como punto informativo del Románico Segoviano, un punto en el que el debate se centró en la gestión de los fondos europeos por parte del equipo de gobierno. Aunque reconoció que los plazos son apurados, el concejal de Urbanismo y Patrimonio Histórico, Alejandro González-Salamanca, afirmó que «al final llegamos a todo».

Su compañero José Luis Horcajo se encargó de defender la capacidad inversora del Ayuntamiento, muy criticada por el resto de grupos de la oposición. El más duro fue el socialista Jesús García Zamora, quien pronosticó que este año se volverá a batir el récord negativo de menos partidas ejecutadas.

La mayor parte de la sesión plenaria se dedicó, por lo tanto, al debate de las mociones presentadas por los grupos. La primera fue la planteada por Segovia en Marcha, formación que pretendía que el gobierno municipal destinasen los ingresos que se recaudarán con las futura tasa a los autobuses turísticos a la políticas para construir vivienda pública. Aunque el edil de Urbanismo reconoció la necesidad de construir más vivienda pública y privada en la ciudad, no aceptó destinar a ello los ingresos de la futura tasa. Además del rechazo del PP, la moción también fue rechazada por Vox y Ciuadanos. El PSOE se abstuvo e IU la apoyó.

La segunda de las propuestas debatidas fue la presentada por Izquierda Unida para solicitar a la Junta de Castilla y León que establezca la presencia de un Coordinador de Bienestar y Protección del Alumnado en todos los centros de Segovia, así como Reforzar las vías de comunicación y coordinación entre los centros escolares y las áreas de Salud y Servicios Sociales. Fue aprobada con los votos a favor del PSOE, IU, Ciudadanos y Segovia en Marcha y con la abstención de Vox y del Partido Popular.

Esther Núñez presentó la moción de Vox para reclamar ayudas para los comercios de Nueva Segovia afectados por las obras de renaturalización de cuatro plazas del barrio. La propuesta fue rechazada sin lograr el apoyo de ninguno de los otros cinco grupos de la corporación, que acusaron a Vox de azuzar a los vecinos de Nueva Segovia contra el proyecto a través de una «intoxicación informativa sobre estas obras» –según Ángel Galindo (IU)– y recordaron que la normativa ya contempla medidas para paliar posibles impactos sobre los comercios afectados. Más allá del fondo de la moción, el debate también supuso un nuevo enfrentamiento entre el Partido Popular y el Partido Socialista por la gestión de un proyecto ideado durante el anterior mandato y que ha tenido que ser diseñado y ejecutado durante el actual.

También fue rechazada la moción del PSOE para activar el Plan de Gestión de la Ciudad Vieja y su Acueducto, un documento aprobado durante el pasado mandato y considerado «esencial» por el principal grupo de la oposición. La concejala de Turismo, May Escobar, negó las premisas del principal grupo de la oposición y señaló que ya se está trabajando en aplicar el plan para transformar el modelo de gestión turística de la ciudad. Finalmente, los votos en contra del Partido Popular y de Vox tumbaron la moción del PSOE, que tan solo consiguió recabar el apoyo de Izquierda Unida. El grupo mixto –Segovia en Marcha y Ciudadanos– se abstuvo.