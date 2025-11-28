El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pleno del Ayuntamiento de Segovia celebrado este viernes. Óscar Costa

Solo IU saca adelante su moción en otro Pleno irrelevante del Ayuntamiento

Las propuestas de Segovia en Marcha, Vox y el PSOE fueron rechazadas durante una sesión sin apenas puntos de trascendencia en el orden del día

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:53

Comenta

El Pleno del Ayuntamiento de Segovia correspondiente al mes de noviembre ha vuelto a destacar por la falta de asuntos de relevancia. Entre los ... pocos puntos con relevancia, destacó la aprobación del acuerdo con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, con la que se reafirmó el compromiso firme del Ayuntamiento con la igualdad y con la erradicación total de cualquier forma de violencia machista. El texto recibió el respaldo del Partido Popular, PSOE, Izquierda Unida, Segovia en Marcha y Ciudadanos, mientras que Vox votó en contra tras un debate en el que los otros cinco grupos cargaron duramente contra el discurso del partido de ultraderecha.

