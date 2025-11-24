El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iglesia de San Nicolás. Antonio Tanarro
Segovia

El Ayuntamiento licita las obras de rehabilitación de la iglesia de San Nicolás

El proyecto, financiado con fondos europeos Next Generation EU, cuenta con un presupuesto cercano al millón de euros

El Norte

El Norte

Segovia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:26

Comenta

El Ayuntamiento de Segovia, a través del medio propio Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras de Medio Ambiente de Castilla y León) ha sacado a ... licitación las obras de rehabilitación de la iglesia de San Nicolás y su adaptación como futuro Punto de Información del Románico Segoviano, trabajos financiados en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos de la Unión Europea-Next Generation EU.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ingresa en prisión el asesino de Eli por atracar a punta de cuchillo un salón de belleza de Delicias
  2. 2

    La Policía busca a un pirómano en el barrio Hospital tras una segunda noche de incendios
  3. 3

    Los guardias civiles detenidos en la operación antidroga eran de Villacastín y San Rafael
  4. 4

    «Cariño, está calcinado»
  5. 5

    Un local en contra del aborto abrirá en Valladolid frente a la única clínica que los practica en la ciudad
  6. 6

    El matrimonio de Puente Duero que dice adiós a su frutería después de 52 años
  7. 7 Investigado tras sufrir un accidente, robar el coche del hombre que le rescató y volver a estrellarse
  8. 8

    Vicente y Marisa cierran El Jardín
  9. 9 Tres detenidos con 700 piezas de coches robadas en Valladolid y Palencia
  10. 10

    Relevo en la medicina de Urgencias y Emergencias, Gonzalo Ibáñez pasa el testigo a Rosa Ibán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Ayuntamiento licita las obras de rehabilitación de la iglesia de San Nicolás

El Ayuntamiento licita las obras de rehabilitación de la iglesia de San Nicolás