El Ayuntamiento licita las obras de rehabilitación de la iglesia de San Nicolás
El proyecto, financiado con fondos europeos Next Generation EU, cuenta con un presupuesto cercano al millón de euros
Segovia
Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:26
El Ayuntamiento de Segovia, a través del medio propio Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras de Medio Ambiente de Castilla y León) ha sacado a ... licitación las obras de rehabilitación de la iglesia de San Nicolás y su adaptación como futuro Punto de Información del Románico Segoviano, trabajos financiados en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos de la Unión Europea-Next Generation EU.
El presupuesto base de licitación asciende a 999.248,42 euros, y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 22 de diciembre, a las 14:00 horas.
El proyecto tiene como finalidad poner en valor este edificio histórico mediante la restauración de sus fábricas y elementos artísticos, así como su actualización en materia de eficiencia energética, accesibilidad e instalaciones, garantizando así un uso cultural y turístico sostenible.
