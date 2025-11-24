El Ayuntamiento licita las obras de rehabilitación de la iglesia de San Nicolás

El Ayuntamiento de Segovia, a través del medio propio Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras de Medio Ambiente de Castilla y León) ha sacado a ... licitación las obras de rehabilitación de la iglesia de San Nicolás y su adaptación como futuro Punto de Información del Románico Segoviano, trabajos financiados en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos de la Unión Europea-Next Generation EU.

El presupuesto base de licitación asciende a 999.248,42 euros, y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 22 de diciembre, a las 14:00 horas.

El proyecto tiene como finalidad poner en valor este edificio histórico mediante la restauración de sus fábricas y elementos artísticos, así como su actualización en materia de eficiencia energética, accesibilidad e instalaciones, garantizando así un uso cultural y turístico sostenible.