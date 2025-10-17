Las obras en las cuatro plazas de Nueva Segovia avanzan entre bordillos y drenajes El Ayuntamiento pone de relieve que las intervenciones del proyecto de renaturalización progresan «según el ritmo previsto»

El Norte Segovia Viernes, 17 de octubre 2025, 22:25

El Ayuntamiento de Segovia afirma que las obras de renaturalización que se están ejecutando de manera simultánea en cuatro plazas del barrio de Nueva Segovia «avanzan conforme al ritmo previsto». Así lo han manifestado fuentes del equipo de gobierno municipal del Partido Popular (PP), que recuerdan que estos trabajos forman parte de a través del proyecto europeo 'Espacios de oportunidad: Acueductos de biodiversidad', por lo que cuenta con el apoyo en forma de inyección económica de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco a su vez del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.

Ese progreso al que alude el Consistorio de la ciudad se concreta en varias intervenciones. Durante esta semana se han instalado los bordillos y se ha comenzado a colocar adoquín drenante en Calderón de la Barca. Por su parte, en la plaza Tirso de Molina se ha continuado con las demoliciones y el levantamiento de acera, además de la colocación de bordillos.

Misma operación que se ha llevado a cabo en Fernando de Rojas, donde a mayores se ha acometido la instalación eléctrica. En Bécquer, por otra parte, se ha avanzado con los trabajos de levantamiento y demolición y se ha comenzado la puesta de bordillos.

Y la próxima semana...

El Ayuntamiento señala que a lo largo de la próxima semana, los operarios proseguirán con estas tareas de colocar adoquines drenantes en los enclaves de aparcamiento junto a la zona central de los espacios y los rebordes en las cuatro plazas del barrio de Nueva Segovia, donde las obras que cierran estas plazas la desencadenado el enfado de tenderos. También está previsto el inicio de de la instalación de la canalización drenante en Calderón de la Barca y Tirso de Molina.

El Consistorio se compromete a mantener informada a la ciudadanía sobre la evolución de las intervenciones y a adoptar las medidas necesarias para reducir al mínimo las molestias ocasionadas. No hay que olvidar el malaestar de vecinos y comerciantes de las zonas implicadas en las obras, que se han quejado, entre otras cuestiones, por las alternativas de aparcamiento al reducirse la capacidad de estacionamiento. Asimismo, el gobierno municipal recuerda que cuando terminen las actuaciones que se están ejecutando, las cuatro plazas de Nueva Segovia «se transformarán en espacios más verdes, frescos y habitables, con la incorporación de pavimentos drenantes, vegetación autóctona, zonas de sombra natural y mobiliario accesible, fomentando así la convivencia vecinal y la sostenibilidad urbana».

El proyecto 'Espacios de oportunidad: Acueductos de biodiversidad' contempla, además, otras acciones distribuidas por distintos puntos de Segovia, las cuales empezarán a llevarse a cabo «próximamente», anticipa el Consistorio. Entre las intervenciones previstas, se encuentran la recuperación de alcorques y microespacios verdes en La Albuera; la regeneración natural de la cabecera del Valle de Tejadilla y la creación de huertos ecológicos de biodiversidad, así como el acondicionamiento ambiental en espacios libres de uso público junto a la avenida Vicente Aleixandre.

Dentro de estos planes caben también la creación de una nueva zona de biodiversidad en la avenida Gerardo Diego, el acondicionamiento de un espacio natural entre el cementerio y el camino de la Presa y la eliminación de especies invasoras en el casco histórico de de la caputal segoviana.