Policías locales protestan durante el receso del pleno de este viernes. Quique Yuste

Segovia

Policías locales estallan contra el gobierno municipal: «Nos sentimos agredidos»

Los agentes advierten que podrían negarse de nuevo a realizar horas extraordinarias ante la falta de avances

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:07

Comenta

Una veintena de agentes de la Policía Local de Segovia acudió este viernes al salón de plenos del Ayuntamiento para visibilizar el conflicto laboral ... que mantienen con el equipo de gobierno municipal. Los policías entraron como público con chalecos amarillos -una prenda habitual en servicios de tráfico- y con una protesta contenida justo antes del receso en la sesión. Según explicó el portavoz sindical Salvador Berbel, tienen indicaciones para no exhibir carteles ni realizar gestos que puedan derivar en un expediente disciplinario. «Estamos advertidos» y «tenemos que tener mucho cuidado», resumió, tras señalar que algunos compañeros llevaban mensajes en folios, pero optaron por no mostrarlos mientras se celebraba el pleno.

