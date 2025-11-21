Horcajo ve «exagerado» que el sindicato mayoritario de la Policía Local pida dimisiones

El gobierno municipal del Ayuntamiento de Segovia ha respondido al comunicado difundido por el Sindicato Profesional de Policías Municipales de Castilla y León (SPPMCyL) ... en el que se exigía la dimisión de los concejales de Seguridad y Personal, César Martín y María Carpio, y se denunciaba falta de negociación, cambios de criterio en la asistencia jurídica y problemas laborales acumulados en la Policía Local. El portavoz del equipo de gobierno y concejal de Obras y Servicios, José Luis Horcajo, ha defendido que el Ayuntamiento está actuando conforme a la normativa vigente y ha pedido rebajar la tensión en un conflicto que considera «sobredimensionado».

Sobre la asistencia jurídica, origen de una de las principales quejas sindicales, Horcajo señaló que el Ayuntamiento está «atado jurídicamente» por lo dispuesto en el artículo 35 del reglamento municipal, que establece cómo debe prestarse este apoyo legal. Explicó que los empleados municipales pueden acogerse a dos vías. Por un lado, utilizar el abogado designado por el Colegio de Abogados, con tarifas prefijadas, o elegir un abogado particular sufragado inicialmente por el propio trabajador. En este segundo supuesto, según dijo el Ayuntamiento solo puede abonar los gastos si el funcionario es absuelto y siempre como indemnización posterior. «La defensa está garantizada siempre; otra cosa es que queramos poner nuestras propias normas en lugar de cumplir las que ya existen», afirmó.

El sindicato sostiene, sin embargo, que este criterio supone un cambio unilateral que deja «en desamparo» a los agentes y que contradice la práctica aplicada durante años. Una posición que ha sido respaldada por el PSOE, cuyo grupo municipal criticó a través de un comunicado que el Ayuntamiento obliga ahora a adelantar miles de euros a los policías para costear su defensa en procedimientos derivados del servicio.

Horcajo añadió que no considera proporcionado que se pidan dimisiones por esta cuestión. Aseguró que el equipo de gobierno está manteniendo reuniones con los representantes de la Policía Local y que el grado de discrepancia «no es tan grande como para llegar a estos extremos». A su juicio, se está «personalizando en exceso» un proceso de negociación que sigue abierto.

El concejal también respondió a otra de las críticas centrales del sindicato: la reorganización interna de la Policía Local, que SPPMCyL rechaza por obligar a que todas las unidades asuman turnos de noche, incluidos agentes con condiciones que permiten la exención. El sindicato considera que la propuesta vulnera derechos y puede generar ansiedad y crispación. Horcajo defendió que la reestructuración ha sido negociada y que en un momento de la negociación llegó a haber un acuerdo. «Es la propuesta la que han rechazado, pero seguimos trabajando y reuniéndonos sin problema», recalcó. Respecto a la denuncia del sindicato de que algunos agentes acumulan hasta once meses sin cobrar complementos por noches realizadas, Horcajo aseguró no disponer del dato.

Comisión de Personal

El PSOE ha exigido la convocatoria de la Comisión de Personal para que el equipo de gobierno ofrezca explicaciones sobre la reorganización policial, el cambio de criterio en la asistencia jurídica y el clima laboral existente entre el personal municipal.

Horcajo, sin embargo, insiste en que el gobierno municipal está actuando con «total disposición al diálogo». «Estamos abiertos en todo momento a escuchar y negociar. Negociamos desde el primer día y seguiremos haciéndolo», afirmó. El portavoz pidió evitar la «polarización» y reiteró que muchas de las medidas en cuestión responden a obligaciones jurídicas y no a decisiones políticas arbitrarias.