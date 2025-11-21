El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
José Luis Horcajo, durante una rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local. Antonio de Torre

Segovia

Horcajo ve «exagerado» que el sindicato mayoritario de la Policía Local pida dimisiones

El portavoz del gobierno municipal niega falta de diálogo y asegura que la negociación para reestructurar el servicio se mantiene

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 08:34

Comenta

El gobierno municipal del Ayuntamiento de Segovia ha respondido al comunicado difundido por el Sindicato Profesional de Policías Municipales de Castilla y León (SPPMCyL) ... en el que se exigía la dimisión de los concejales de Seguridad y Personal, César Martín y María Carpio, y se denunciaba falta de negociación, cambios de criterio en la asistencia jurídica y problemas laborales acumulados en la Policía Local. El portavoz del equipo de gobierno y concejal de Obras y Servicios, José Luis Horcajo, ha defendido que el Ayuntamiento está actuando conforme a la normativa vigente y ha pedido rebajar la tensión en un conflicto que considera «sobredimensionado».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2

    El examen para ser policía municipal copia un ejercicio de una academia de Valladolid
  3. 3

    Empresas chinas destacan que Valladolid es «el mejor sitio» para implantarse tras el anuncio de Gotion
  4. 4

    Veinte cuchilladas, «un estado de embriaguez» y dos cadáveres en La Rondilla
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6 Dónde encontrar viviendas por 150.000 euros o menos en Valladolid
  7. 7

    La academia copiada por la Policía Municipal: «No tenemos nada que ver, por un error han cogido nuestro ejercicio»
  8. 8 El Ayuntamiento de Valladolid anula el examen para Policía Municipal tras detectar «irregularidades»
  9. 9

    La Iglesia se abre a cambiar las fechas de la Semana Santa para hacerlas coincidir con las confesiones ortodoxas
  10. 10 Dos vinos de Valladolid, entre los diez mejores de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Horcajo ve «exagerado» que el sindicato mayoritario de la Policía Local pida dimisiones

Horcajo ve «exagerado» que el sindicato mayoritario de la Policía Local pida dimisiones