Patrulla de la Policía Local en horario nocturno. Antonio de Torre

Segovia

El sindicato mayoritario de la Policía Local exige la dimisión de los concejales de Seguridad y Personal

Rechazan la reestructuración del servicio planteada por César Martín y critican el nuevo criterio de asistencia jurídica a empleados municipales

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 06:00

Comenta

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de Castilla y León (SPPMCyL), mayoritario en la Policía Local de Segovia con más del 55% de afiliación, ... ha elevado el tono de su protesta interna tras meses de desencuentros con el Ayuntamiento de la capital segoviana. En una asamblea celebrada ayer, el sindicato acordó por «mayoría abrumadora» un comunicado en el que critica la falta de avances en las negociaciones abiertas este año y expresa su rechazo a la reestructuración del cuerpo planteada por el concejal de Seguridad, César Martín.

