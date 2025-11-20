El sindicato mayoritario de la Policía Local exige la dimisión de los concejales de Seguridad y Personal

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de Castilla y León (SPPMCyL), mayoritario en la Policía Local de Segovia con más del 55% de afiliación, ... ha elevado el tono de su protesta interna tras meses de desencuentros con el Ayuntamiento de la capital segoviana. En una asamblea celebrada ayer, el sindicato acordó por «mayoría abrumadora» un comunicado en el que critica la falta de avances en las negociaciones abiertas este año y expresa su rechazo a la reestructuración del cuerpo planteada por el concejal de Seguridad, César Martín.

La nota recuerda que la mesa de trabajo constituida para analizar tres reivindicaciones clave –el fin de las patrullas unipersonales, turnos con un mínimo de agentes para garantizar la seguridad y la equiparación retributiva con otros cuerpos locales de Castilla y León– apenas ha registrado avances en los últimos meses. Según el sindicato, los dos primeros puntos se han resuelto, aunque el segundo queda condicionado por la reordenación interna de unidades propuesta por el Ayuntamiento, que SPPMCyL no acepta.

El sindicato sostiene que la reorganización planteada obliga a que todos los agentes de unidades de más de dos componentes pasen a realizar servicio nocturno, una medida que –según afirma– «no es aceptada por una inmensa mayoría» de la plantilla. También critica que la propuesta no tenga en cuenta la normativa sobre conciliación, el derecho de los mayores de 55 años a renunciar a las noches ni situaciones de salud que desaconsejen estos turnos. «La reestructuración va a crear, está creando crispación y ansiedad», advierte. «Preferimos continuar con las mismas condiciones en cuanto a unidades y turnos y horarios de trabajo que avanzar hacía el vacío», añaden.

Además, señalan la ausencia de una memoria económica que detalle el impacto retributivo. El sindicato afirma desconocer cuánto cobrarían los agentes por noches y festivos, pese a haberlo solicitado reiteradamente, y asegura que muchos policías acumulan once meses de servicio nocturno sin que esos complementos se hayan abonado en nómina. El temor del sindicato es que esta situación se repita si se aprueba la nueva reordenación.

Respecto al estudio comparativo para la equiparación salarial con otros cuerpos locales de la comunidad, SPPMCyL recuerda que entregó un informe en febrero y que, a pesar de insistir en la urgencia del análisis, sigue recibiendo la misma respuesta del equipo de gobierno del Partido Popular: «estamos en ello», sin información sobre avances ni plazos. El sindicato teme que el mandato concluya en mayo de 2027 sin que el Ayuntamiento haya completado este trabajo.

Meses de enfrentamientos

La situación se enmarca en meses de tensiones. En septiembre, el sindicato denunció que el Ayuntamiento de Segovia llevaba cuatro meses sin convocar la mesa de trabajo y alertó del riesgo que suponían los turnos con pocos efectivos, especialmente en noches y fines de semana. Entonces reclamó servicios mínimos por turno y un sistema de guardias localizadas similar al de los bomberos. También lamentó impagos de horas extraordinarias acumulados desde marzo y la falta de avances en la reestructuración de turnos.

La problemática ya venía de atrás. En febrero, SPPMCyL alertó de «situaciones de temeridad» por la existencia de patrullas unipersonales en un contexto de nivel 4 antiterrorista y pidió reforzar las plantillas nocturnas y de fin de semana. El sindicato insistía entonces en la necesidad de incrementar efectivos y actualizar retribuciones, recordando que la Policía Local de Segovia presta servicio a una población activa muy superior al censo oficial, debido al peso del alfoz, los visitantes y los estudiantes universitarios.

El alcalde, José Mazarías, respondió defendiendo que las patrullas unipersonales habían sido «puntuales» y señaló el elevado absentismo, que cifró entre el 15% y el 20%. Argumentó que la plantilla acumuló en 2024 unas 3.600 jornadas no realizadas por bajas, permisos o asuntos propios, lo que a su juicio dificulta la planificación de turnos. El regidor también defendió que aceptar las mejoras salariales reclamadas por el sindicato supondría un coste anual cercano al millón de euros, aunque se mostró dispuesto a estudiar una equiparación si un análisis comparativo lo justificaba. El regidor –y otros miembros del gobierno municipal– también han insistido en los últimos meses en que las demandas del sindicato SPPMCyL obedecen a intereses personales de su portavoz, Salvador Berbel.

Tras el primer choque el pasado mes de febrero, el Ayuntamiento de Segovia permitió reforzar turnos nocturnos con la realización de horas extraordinarias de los policías locales, una medida habitual con anteriores equipos de gobierno que se minimizó con la llegada del PP a la Alcaldía. Sin embargo, SPPMCyL sostiene ahora que el Consistorio sigue sin ofrecer soluciones y que la reestructuración planteada por el edil de Seguridad puede empeorar la situación interna. El sindicato emplaza al equipo de gobierno a garantizar condiciones laborales estables, seguridad en el servicio y una negociación real sobre salarios y turnos.

Aseguran que hay agentes que llevan once meses sin cobrar por los trabajos realizados en horario nocturno

La asamblea celebrada ayer eleva de nuevo la presión en un conflicto laboral que se ha prolongado durante todo el año y que, a falta de acuerdos, ya ha dado pie a movilizaciones y a amenazas de los agentes a realizar servicios extraordinarios en eventos municipales como la Media Maratón o las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro. Por todo el ello, el sindicato reclama al Ayuntamiento decisiones «claras, consensuadas y con respaldo jurídico y económico».

Asistencia jurídica

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de Castilla y León (SPPMCyL) ha reclamado la dimisión del concejal de Seguridad, César Martín, y de la concejala de Personal, María Carpio, tras el cambio de criterio aplicado por el Ayuntamiento en la asistencia jurídica a los empleados municipales denunciados penalmente por actuaciones derivadas de su puesto. El sindicato sostiene que la modificación «deja a los pies de los caballos» a toda la plantilla del Consistorio y afecta de manera especial a los agentes de la Policía Local, expuestos a procedimientos judiciales en el ejercicio de sus funciones.

Según explican en un comunicado aprobado en asamblea, hasta ahora se aplicaba el artículo 35 del acuerdo-convenio, que permite al funcionario denunciado proponer un abogado de su elección para ser designado por el Ayuntamiento, que asumía los honorarios y demás gastos asociados al proceso. En caso de condena penal, el trabajador debía afrontar la pena y las responsabilidades fijadas, pero la defensa jurídica y las costas eran sufragadas por el Consistorio.

Afirman que la ausencia del respaldo jurídico «incide directamente en la prestación del servicio a los vecinos»

El sindicato explica que este procedimiento ha sido modificado sin cambios legislativos ni instrucción externa que lo obligue. El informe técnico-jurídico elaborado por la jefa de Personal, remitido ya a varios agentes, establece ahora que el empleado municipal puede elegir abogado, pero deberá abonar la minuta de su bolsillo y, solo si es absuelto, solicitar posteriormente al Ayuntamiento un resarcimiento. La indemnización no procederá en caso de condena, incluso cuando se trate de hechos derivados del servicio.

SPPMCyL asegura que este criterio ya se ha aplicado en abril en el caso de un funcionario de Policía Local y que otros cinco agentes, citados próximamente ante el Juzgado Penal, han recibido la misma respuesta al solicitar asistencia letrada. El sindicato considera que esta situación deja a los agentes sin respaldo institucional ante actuaciones que, subrayan, se producen en intervenciones directas con ciudadanos y en contextos de riesgo.

«Necesitamos la calidez y apoyo del gobierno municipal», reclama el comunicado, que insiste en que los policías deben contar con protección jurídica «sin escatimar recursos» cuando se enfrenten a denuncias por hechos derivados de su labor. Por este motivo, el sindicato exige la dimisión del concejal de Seguridad, César Martín, al considerar que no ha defendido una posición «clara y rotunda» en apoyo a la plantilla, y de la concejala de Personal, María Carpio, a la que responsabiliza del informe que fija el nuevo criterio de actuación.

El conflicto se produce en un escenario de creciente malestar en el Ayuntamiento de Segovia. Hace apenas tres días, la Junta de Personal –órgano de representación del conjunto de trabajadores municipales– volvió a alertar del deterioro de las condiciones laborales y de la ausencia de avances en las reivindicaciones planteadas al equipo de gobierno desde mayo. Entre sus quejas figuran la falta de reconocimientos médicos obligatorios, la paralización de la renovación del vestuario y la llegada irregular del material de oficina, lo que, aseguran, dificulta el trabajo cotidiano.

La Junta de Personal también criticó la falta de cobertura de bajas y jubilaciones, que incrementa la carga laboral, y criticó que la Corporación limite la negociación a cuestiones urgentes, sin abordar acuerdos heredados de legislaturas anteriores.

SPPMCyL subraya que su petición de dimisión responde a la necesidad de recuperar la confianza y la seguridad jurídica en el desempeño diario. El sindicato recuerda que los agentes actúan en situaciones de riesgo y que la ausencia de respaldo municipal «incide directamente en la prestación del servicio a los vecinos». La organización insiste en que la defensa jurídica siempre ha sido asumida por el Ayuntamiento y reclama volver a ese criterio «mientras no exista modificación normativa que obligue a lo contrario».