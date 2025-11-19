El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La Junta de Personal critica la situación de la plantilla del Consistorio

El malestar crece entre los empleados municipales ante la «falta absoluta de respuesta» del Ayuntamiento

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:35

Seis meses después de la concentración celebrada el 22 de mayo, día de Santa Rita, la Junta de Personal del Ayuntamiento de Segovia critica que la situación del personal municipal «sigue lejos de mejorar». Según el órgano de representación, las reivindicaciones trasladadas entonces al equipo de gobierno continúan sin avances y el malestar entre la plantilla «se agrava día a día».

Entre los principales problemas, la junta de personal recuerda que los reconocimientos médicos obligatorios llevan dos años sin realizarse y que la renovación del vestuario de varios departamentos continúa paralizada pese al desgaste del material y la pérdida de protección para los trabajadores. También alertan de que la provisión de material de oficina llega «con cuentagotas», lo que ralentiza las tareas cotidianas y compromete la eficacia de los servicios.

A ello se suma la falta de cobertura de bajas médicas y jubilaciones en tiempo y forma, una situación que -según aseveran- genera una sobrecarga de trabajo y aumenta el estrés entre el resto de la plantilla. La Junta de Personal acusa además a la Corporación de evitar el diálogo formal. Indican que solo se convocan mesas de negociación para asuntos urgentes y no se abordan acuerdos heredados de legislaturas anteriores. Las comunicaciones, afirman, se limitan a informes emitidos por la jefa de Personal sin activar los mecanismos establecidos de negociación.

El último de estos informes, referente al artículo 35 del acuerdo-convenio, sostiene que la asistencia jurídica solo puede ser abonada por el Ayuntamiento si el empleado resulta absuelto, obligando a algunos trabajadores a adelantar el coste de su defensa pese a tratarse de actuaciones derivadas de su labor municipal. La junta de personal solicitó una mesa paritaria para interpretar este artículo, pero asegura no haber recibido respuesta. «La callada por respuesta sigue siendo la tónica dominante», concluyen, advirtiendo de que la situación del personal municipal «cada vez está más deteriorada».

