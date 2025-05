Mazarías responde a las quejas del personal municipal: «Hay planteamientos meramente políticos»

El alcalde de Segovia, José Mazarías, afirmó estar «bastante sorprendido» tanto por el contenido de las reclamaciones transmitidas por la junta de personal del ... Ayuntamiento como por los términos empleados para hacerlas públicas. El regidor declaró que algunas de las reivindicaciones son acerca de «asuntos enquistados desde hace un montón de años» cuya solución dijo que debió haber sido afrontada por gobiernos municipales anteriores. «Nosotros estamos buscando soluciones de manera inmediata y desde el primer día», dijo.

Mazarías defendió la política del gobierno municipal en materia de personal y subrayó la convocatoria de más de 120 plazas de empleo público. «En este momento están abiertas la práctica totalidad de los procesos», declaró. Sorprendido por las críticas sobre el proceso, recordó que lleva unos procedimientos y subrayó que el gobierno municipal pretende resolver en año y medio un proceso para el que la ley fija un máximo de tres años. Además, volvió a poner el foco en los gobierno s municipales del PSOE: «Durante años no se ha producido ninguna reposición. Hay servicios en los que durante décadas no se ha repuesto ni una sola plaza. El trabajo es el mismo o más en muchos casos y la cobertura de plazas no se ha realizado», insistió.

Por todo ello, calificó de «absolutamente innecesarias» las reivindicaciones planteadas por la junta de personal y se pregunta el motivo por el que se plantean ahora. «Hay planteamientos meramente políticos en la junta de personal. También afán de personalismo y protagonismo», añadió.

Sobre los reconocimientos médicos y ginecológicos, señaló que se trata de un servicio que ya está en fase de contratación para que pueda ser reanudado. Sobre el hecho de que una mutua laboral pueda «mediar» en el proceso de bajas y altas médicas, defendió la postura del gobierno municipal: «Esto que cualquier ciudadano en cualquier empresa privada o pública lo entiende como normal parece que implementarlo en el Ayuntamiento genera críticas», concluyó.