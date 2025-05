«El Ayuntamiento de Segovia se piensa que somos idiotas»

Cerca de 200 personas han participado este jueves en la concentración convocada por los sindicatos del Ayuntamiento de Segovia para exigir mejoras laborales y el ... cumplimiento de los acuerdos pendientes por parte del equipo de gobierno del PP, que cifró en 80 los empleados participantes en la protesta. La concentración, condicionada por la celebración del tradicional mercado de los jueves, empezó en los aledaños de la iglesia de San Miguel, pero acabó transformándose en una corta manifestación que rodeó la elipse de la Plaza Mayor, siempre acompañada de pitos y pancartas con mensajes que visibilizaban las demandas de los trabajadores, como «¡Nueva RPT y valoración de puestos de trabajo ¡ya!», «Recuperación de las revisiones médicas y ginecológicas», «Necesitamos más recursos materiales y humanos» o «Ayuntamiento, cumple lo acordado ¡ya!».

La protesta, promovida por la Junta de Personal y secundada por los sindicatos CSIF, Comisiones Obreras (CC OO), UGT, el Sindicato Profesional de Policías Municipales de Castilla y León (SPPMCyL) y la Agrupación Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Segovia (AITAS), reunió a representantes de diversos sectores municipales, incluyendo bomberos, policías, personal de urbanismo y otras áreas administrativas. Según los líderes sindicales, semejante unidad sindical es «un hecho sin precedentes», fruto del descontento generalizado con la gestión del equipo de gobierno liderado por el alcalde José Mazarías.

Juan Manuel Yagüe, representante de UGT, destacó la gravedad de la situación. «El equipo de gobierno no quiere negociar, se limita a decir que solo lleva dos años y que lo que el PSOE no hizo en veinte no lo pueden hacer ellos en dos, pero se piensan que los funcionarios somos idiotas, literalmente: es cierto que el anterior gobierno nos dio poco, pero siempre nos dio, y el actual no nos da nada; al contrario, nos lo está quitando», dijo el representante de los trabajadores. Entre las principales demandas, Yagüe señaló la necesidad de recuperar las revisiones médicas y ginecológicas, suspendidas desde 2022, o la carencia de recursos materiales y humanos. «No tenemos folios, no hay papel higiénico en los aseos, los vehículos municipales tienen hasta cuarenta años y se caen a trozos. Son coches embargados, no aptos para el servicio».

Ampliar Cabeza de la manifestación. Antonio de Torre

Por su parte, Juan José García, presidente de la Junta de Personal, lamentó la falta de avances tras dos años de promesas. «El equipo de gobierno nos dice que está en ello, que lo está estudiando, pero los resultados no llegan», afirmó. En este sentido, señalan el incumplimiento de compromisos clave, como la elaboración de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), prometida para el segundo semestre de 2024. «Estamos acabando el primer semestre de 2025 y seguimos igual».

Salvador Berbel, secretario provincial de SPPMCyL, abordó las demandas específicas de la Policía Local. Aunque celebró la eliminación de las patrullas unipersonales -práctica que ponía en riesgo la seguridad de los agentes- a su juicio persisten problemas derivados de la falta de efectivos: «En algunos turnos, solo salen cinco o seis agentes a la calle. Esto es una inseguridad para los policías y un servicio deficiente para los ciudadanos», expuso. Berbel criticó asimismo la «lentitud» en las negociaciones con el Ayuntamiento de Segovia y la falta de atención a propuestas que no implican costes económicos.

El acto de protesta, vigilado de cerca por efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local, contó con la participación de los portavoces de los partidos de izquierda, Clara Martín (PSOE), Ángel Galindo (IU) y Guillermo San Juan (Segovia en Marcha).