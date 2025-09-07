Habrá gradas supletorias en La Albuera, pero la mitad
La Segoviana alquilará a lo largo de este mes unos 500 asientos, frente al millar del año pasado, al rozar con sus socios todo el aforo del estadio
Segovia
Domingo, 7 de septiembre 2025, 08:30
El aforo del Estadio Municipal de La Albuera para el regreso de la Gimnástica Segoviana a Segunda RFEF se quedará en un punto intermedio entre ... los 2.000 espectadores que tuvo en la temporada 2023-24 en la misma categoría y los más de 3.000 que acogió con frecuencia el curso pasado en Primera RFEF. Habrá gradas supletorias, pero tendrán la mitad de asientos, en la frontera de los 2.500. Eso sí, la temporada empezará el domingo, con la visita de la UD Sámano a partir de las 18:00 horas, sin ellas. La intención del club es gestionar su alquiler en las próximas fechas de cara a tenerlas, probablemente, en el primer partido de octubre, en la quinta jornada, con la visita del Coruxo.
Todo apunta a que la Segoviana cumplirá en las próximas semanas el reto ambicioso de su campaña de abonos y superar los 1.800 socios –el último recuento, el viernes, era de 1.605–, cerca de los más de 2.000 que se alistaron en la categoría superior. «Van a hacer falta las supletorias», resume su presidente, Agustín Cuenca, safisfecho con las cifras. «Están por encima de lo que yo esperaba». Sin ellas, el aforo del campo apenas superaría en un centenar la cifra total de abonados. «Estamos mirando cuántas ponemos. No las del año pasado, pero sí probablemente la mitad». Una operación que no corre prisa para los dos primeros partidos. No se espera demasiada afición visitante del Sámano, recién ascendido desde la Tercera cántabra, ni de la Sarriana, gallego con la misma circunstancia, el día 21. «No urge, todavía hay gente de vacaciones. Lo podríamos poner a lo largo del mes de septiembre». Así las cosas, la «fecha tope» será el Coruxo, el 5 de octubre, y el primer partido donde se espera un desplazamiento considerable visitante sería el siguiente, el día 19, con la visita del Real Ávila.
La apuesta será alquilar las gradas para toda la temporada. «Es que no tienes alternativa. El día que juegues contra un equipo que traiga a más de cien personas, no tienes dónde meterlas. Ahora mismo, en este nivel de socios, la instalación se nos queda pequeña». Un coste que asumirá íntegramente. «Más rentable sería si no tuviéramos que ponerlas».
No será el único asunto que evolucione con el balón ya rodando. El cierre del mercado de fichajes con la llegada de septiembre no altera en demasía los planes de la Segoviana respecto a la ficha que tiene libre, que iría destinada a un central. «No descartamos fichar atrás, pero tampoco vamos a hacerlo por cantidad, por tener más jugadores. O viene algo que nos convenza o tiraremos así», subraya Cuenca. La nómina de candidatos ha ido desojando la margarita en los últimos días. «Algunos han firmado y otros siguen sin equipo». A fecha de hoy no hay ninguna oferta a la espera de respuesta. Algunos son jugadores que el club tiene en el punto de mira por conocerlos de otras temporadas; otras veces llegan opciones nuevas de manos de los representantes.
Pese a que la teoría pueda apuntar a que las pretensiones del jugador bajen con el cierre del mercado, Cuenca disiente. «Hay gente que está en Primera Federación y prefiere no estar en ningún equipo antes que bajarse a Segunda». La de central es una carencia y una virtud al mismo tiempo. «Es el sitio dónde más cortos estemos, pero hay mucha gente que puede jugar ahí». Cita a Josep, Álex Morata o Renè, los recién llegados, pero también añade las soluciones de emergencia de laterales como Chupo o Silva. «Vamos a empezar y según cómo evolucione todo, veremos qué hacemos». Las urgencias en el mercado las determinarán las necesidades en caso de que lleguen bajas o malas actuaciones, pero la filosofía es una plantilla útil más que extensa. «Es mejor hacerla corta y polivalente, que todos participen y se sientan importantes. Hay mil ideas, pero esa es la nuestra. Pensamos que es mejor para el vestuario».
La presentación de la camiseta azulgrana con el águila de San Juan se hace viral en redes sociales
Las fotos de la presentación de la camiseta de la Gimnástica Segoviana en el Salón del Trono del Alcázar de Segovia, junto al escudo de los Reyes Católicos, un emblema con el que Isabel y Fernando esgrimían la unidad de los reinos de la Península bajo su reinado, se han hecho virales en redes sociales. No han sido pocos los elogios que ha recibido el acto –términos repetidos en los mensajes como «honor» y «orgullo»–, que algunos han convertido en proclama política, bien por la defensa de lo que el águila representa o por confundirlo con el emblema de la dictadura, como señala uno de los 262 comentarios en Instagram de una publicación con más de 8.000 'me gusta'. «Algún inculto dirá qué se hacen fotos con el escudo de Franco... excelente camiseta y os deseo una gran temporada !!!!».
El impacto en Twitter fue aún mayor, pues esa misma foto, la de Álex Castro y Rubén posando junto al águila de San Juan, tiene más de 2.000 'me gusta' y más de 286.000 visualizaciones. Con comentarios cómo: «Es posiblemente la mejor presentación de una camiseta de la historia. Épico». Hay quien dice que «habrá que pillársela», habla de «raza» o pone un montaje de Mourinho y Carvajal, con una camiseta sesentera del Real Madrid, frente al mismo escudo para la presentación de la temporada 26-27. «Somos el mejor país del mundo. Hay que ir empezando a recuperarlo». Aunque la mayoría de los comentarios elogian el simbolismo que ven en la presentación, hubo réplicas. Desde el «vamos, no me jodas» al «que alguien me despierte de esta pesadilla» o, por último: «Tienen que estar los Segovirras felices».
