Habrá gradas supletorias en La Albuera, pero la mitad

El aforo del Estadio Municipal de La Albuera para el regreso de la Gimnástica Segoviana a Segunda RFEF se quedará en un punto intermedio entre ... los 2.000 espectadores que tuvo en la temporada 2023-24 en la misma categoría y los más de 3.000 que acogió con frecuencia el curso pasado en Primera RFEF. Habrá gradas supletorias, pero tendrán la mitad de asientos, en la frontera de los 2.500. Eso sí, la temporada empezará el domingo, con la visita de la UD Sámano a partir de las 18:00 horas, sin ellas. La intención del club es gestionar su alquiler en las próximas fechas de cara a tenerlas, probablemente, en el primer partido de octubre, en la quinta jornada, con la visita del Coruxo.

Todo apunta a que la Segoviana cumplirá en las próximas semanas el reto ambicioso de su campaña de abonos y superar los 1.800 socios –el último recuento, el viernes, era de 1.605–, cerca de los más de 2.000 que se alistaron en la categoría superior. «Van a hacer falta las supletorias», resume su presidente, Agustín Cuenca, safisfecho con las cifras. «Están por encima de lo que yo esperaba». Sin ellas, el aforo del campo apenas superaría en un centenar la cifra total de abonados. «Estamos mirando cuántas ponemos. No las del año pasado, pero sí probablemente la mitad». Una operación que no corre prisa para los dos primeros partidos. No se espera demasiada afición visitante del Sámano, recién ascendido desde la Tercera cántabra, ni de la Sarriana, gallego con la misma circunstancia, el día 21. «No urge, todavía hay gente de vacaciones. Lo podríamos poner a lo largo del mes de septiembre». Así las cosas, la «fecha tope» será el Coruxo, el 5 de octubre, y el primer partido donde se espera un desplazamiento considerable visitante sería el siguiente, el día 19, con la visita del Real Ávila.

La apuesta será alquilar las gradas para toda la temporada. «Es que no tienes alternativa. El día que juegues contra un equipo que traiga a más de cien personas, no tienes dónde meterlas. Ahora mismo, en este nivel de socios, la instalación se nos queda pequeña». Un coste que asumirá íntegramente. «Más rentable sería si no tuviéramos que ponerlas».

No será el único asunto que evolucione con el balón ya rodando. El cierre del mercado de fichajes con la llegada de septiembre no altera en demasía los planes de la Segoviana respecto a la ficha que tiene libre, que iría destinada a un central. «No descartamos fichar atrás, pero tampoco vamos a hacerlo por cantidad, por tener más jugadores. O viene algo que nos convenza o tiraremos así», subraya Cuenca. La nómina de candidatos ha ido desojando la margarita en los últimos días. «Algunos han firmado y otros siguen sin equipo». A fecha de hoy no hay ninguna oferta a la espera de respuesta. Algunos son jugadores que el club tiene en el punto de mira por conocerlos de otras temporadas; otras veces llegan opciones nuevas de manos de los representantes.

Pese a que la teoría pueda apuntar a que las pretensiones del jugador bajen con el cierre del mercado, Cuenca disiente. «Hay gente que está en Primera Federación y prefiere no estar en ningún equipo antes que bajarse a Segunda». La de central es una carencia y una virtud al mismo tiempo. «Es el sitio dónde más cortos estemos, pero hay mucha gente que puede jugar ahí». Cita a Josep, Álex Morata o Renè, los recién llegados, pero también añade las soluciones de emergencia de laterales como Chupo o Silva. «Vamos a empezar y según cómo evolucione todo, veremos qué hacemos». Las urgencias en el mercado las determinarán las necesidades en caso de que lleguen bajas o malas actuaciones, pero la filosofía es una plantilla útil más que extensa. «Es mejor hacerla corta y polivalente, que todos participen y se sientan importantes. Hay mil ideas, pero esa es la nuestra. Pensamos que es mejor para el vestuario».