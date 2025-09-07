El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Instalación de gradas supletorias en La Albuera durante una temporada anterior.

Habrá gradas supletorias en La Albuera, pero la mitad

La Segoviana alquilará a lo largo de este mes unos 500 asientos, frente al millar del año pasado, al rozar con sus socios todo el aforo del estadio

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 7 de septiembre 2025, 08:30

El aforo del Estadio Municipal de La Albuera para el regreso de la Gimnástica Segoviana a Segunda RFEF se quedará en un punto intermedio entre ... los 2.000 espectadores que tuvo en la temporada 2023-24 en la misma categoría y los más de 3.000 que acogió con frecuencia el curso pasado en Primera RFEF. Habrá gradas supletorias, pero tendrán la mitad de asientos, en la frontera de los 2.500. Eso sí, la temporada empezará el domingo, con la visita de la UD Sámano a partir de las 18:00 horas, sin ellas. La intención del club es gestionar su alquiler en las próximas fechas de cara a tenerlas, probablemente, en el primer partido de octubre, en la quinta jornada, con la visita del Coruxo.

