El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álex Castro, Ivo y Marc Tenas, con la primera equipación de la Segoviana.

Ver 23 fotos
Álex Castro, Ivo y Marc Tenas, con la primera equipación de la Segoviana. Antonio Tanarro

Así es la nueva camiseta de la Gimnástica Segoviana

Un diseño retro, guiños al Alcázar y un homenaje a los socios fundadores marcan la nueva equipación azulgrana

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Jueves, 28 de agosto 2025, 22:23

La Gimnástica Segoviana ha presentado su nueva camiseta para la temporada, diseñada por Macron, apoyo técnico del club, con un marcado estilo retro que rinde ... homenaje a las equipaciones clásicas que vistió el equipo durante las décadas de los 60 y 70 del siglo XX. La nueva elástica recupera las franjas verticales anchas en color grana y azul, con un rediseño cromático más atractivo y moderno. La primera equipación se completa con pantalones y medias en tono grana, con la publicidad de los patrocinadores en blanco, manteniendo así una estética limpia y fiel a la identidad del club.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Crimen en Parquesol: una carta en un hotel de Benidorm, un vídeo y un «pacto» entre madre e hijo
  2. 2 Los agentes forestales niegan el saludo a Mañueco durante la visita de los Reyes a Sanabria
  3. 3 Cómo pedir la tarjeta de Buscyl para viajar gratis en Castilla y León
  4. 4

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  5. 5

    La autopsia confirma que el joven marroquí hallado en la carretera de San Román murió atropellado
  6. 6 Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional
  7. 7

    Llega a la Feria de Valladolid un novedoso carrusel que solo ha estado dos veces en España
  8. 8

    El camionero implicado en el accidente con dos militares heridos es de Valladolid
  9. 9

    La tensión por la fecha de celebración de las fiestas patronales de Laguna escala con una intervención policial
  10. 10

    Abre Mala Fama, un concepto más «canalla» para el antiguo Jimmy Jazz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Así es la nueva camiseta de la Gimnástica Segoviana