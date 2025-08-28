Así es la nueva camiseta de la Gimnástica Segoviana

La Gimnástica Segoviana ha presentado su nueva camiseta para la temporada, diseñada por Macron, apoyo técnico del club, con un marcado estilo retro que rinde ... homenaje a las equipaciones clásicas que vistió el equipo durante las décadas de los 60 y 70 del siglo XX. La nueva elástica recupera las franjas verticales anchas en color grana y azul, con un rediseño cromático más atractivo y moderno. La primera equipación se completa con pantalones y medias en tono grana, con la publicidad de los patrocinadores en blanco, manteniendo así una estética limpia y fiel a la identidad del club.

Esta camiseta, con colores más oscuros que los de la pasada campaña, incorpora en su franja central un sombreado con elementos ornamentales de uno de los artesonados del Alcázar, concretamente los que decoran salas emblemáticas como la del Trono o la Galera. De este modo, el club pretende unir deporte, historia y patrimonio cultural en una propuesta visualmente potente que refuerza la identidad local.

Además, esta temporada la camiseta rinde un homenaje muy especial a los socios fundadores del club. Cada jugador de la primera plantilla llevará en la parte trasera de su camiseta la frase 'Yo juego por…' seguida del nombre de uno de los miembros del 'Club de los 28', es decir, los primeros 28 socios de la Gimnástica. Este gesto pretende reconocer a los seguidores más antiguos y fieles del equipo, fusionando pasado y presente en una misma prenda.

En cuanto a los aspectos técnicos, la camiseta ha sido confeccionada íntegramente en Europa con materiales sostenibles. El tejido principal es Eco-Gotex, hecho al cien por cien de PET reciclado. El cuello tipo solapa y los remates de las mangas en punto elástico aportan comodidad y un toque clásico. El escudo del club, en silicona a color y en relieve, se ubica en la parte frontal junto al logotipo de Macron.

La presentación oficial tuvo lugar en las instalaciones de Ziba con un despliegue audiovisual protagonizado por un dron, en un evento en el que participaron el presidente del club, Agustín Cuenca, y representantes de los principales patrocinadores. Todos ellos mostraron su entusiasmo con la nueva equipación y expresaron su deseo de que esta camiseta no solo destaque por su estética, sino también por convertirse en la del regreso a Primera Federación.

La camiseta ya está disponible para la venta en la tienda online del club, y a partir del próximo jueves también podrá adquirirse en la tienda física. Todos los equipos del club vestirán esta equipación, consolidando así una imagen unificada y arraigada en la historia y cultura de Segovia.