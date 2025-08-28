Encuesta: ¿Qué te parece la nueva camiseta de la Segoviana? Deja tu opinión sobre la equipación azulgrana para la temporada 2025-2026

La nueva camiseta de la Gimnástica Segoviana, diseñada por Macron, presenta un estilo retro que recupera las franjas verticales anchas en grana y azul, en homenaje a las equipaciones de los años 60 y 70. Está confeccionada en Europa con tejido Eco-Gotex, 100% PET reciclado, e incluye detalles como el cuello de solapa, mangas con remates elásticos y escudo en silicona con relieve.

La parte trasera incorpora malla Eco micromesh para mayor transpirabilidad. Cada camiseta lleva la frase 'Yo juego por…' seguida del nombre de uno de los primeros 28 socios del club, como homenaje a los fundadores. La segunda equipación será verde, en honor a Caja Rural, e incluirá un diseño sombreado inspirado en un artesonado del Alcázar de Segovia, uniendo deporte, historia y patrimonio local.

¿Qué te parece la nueva camiseta de la Segoviana? Es preciosa, de las mejores de los últimos años. Es muy bonita. No está mal, pero me gustaba más la del año pasado. No me gusta. Es horrible, de las peores que recuerdo.