Concejales del Partido Popular votan a favor de la ordenanza de tasas, que resultó rechazada. Antonio de Torre

El gobierno en solitario del PP en el Ayuntamiento de Segovia suma un nuevo varapalo

La dificultad para llegar a la mayoría absoluta supone ya el rechazo de al menos cuatro propuestas impulsadas por los populares

Ana María Criado

Segovia

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:19

La ambición por sacar adelante las propuestas a base de diálogo no está dando los resultados esperados en el Ayuntamiento de Segovia. El Partido Popular ... asumió desde el principio un gobierno en minoría, con los doce concejales que el electorado segoviano le otorgó en los comicios municipales. No hubo pactos y tampoco llegó a materializarse el acuerdo que en mayo de 2024 intentó alcanzar con Vox. Esto ha supuesto la imposibilidad para impulsar proyectos de destacada relevancia, como es la subida salarial de la corporación, los precios públicos del edificio CIDE, los presupuestos de 2025 -que no entraron en vigor hasta varios meses después- y la ordenanza fiscal para el próximo ejercicio.

