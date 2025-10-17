El gobierno en solitario del PP en el Ayuntamiento de Segovia suma un nuevo varapalo

La ambición por sacar adelante las propuestas a base de diálogo no está dando los resultados esperados en el Ayuntamiento de Segovia. El Partido Popular ... asumió desde el principio un gobierno en minoría, con los doce concejales que el electorado segoviano le otorgó en los comicios municipales. No hubo pactos y tampoco llegó a materializarse el acuerdo que en mayo de 2024 intentó alcanzar con Vox. Esto ha supuesto la imposibilidad para impulsar proyectos de destacada relevancia, como es la subida salarial de la corporación, los precios públicos del edificio CIDE, los presupuestos de 2025 -que no entraron en vigor hasta varios meses después- y la ordenanza fiscal para el próximo ejercicio.

El Partido Popular descartó desde el principio formar gobierno con otras formaciones políticas

«El PP respetará la voluntad de los ciudadanos y no hay mejor manera de hacerlo que utilizando el diálogo. Y eso es lo que vamos a hacer, dialogar con todos, por encima de ideologías», pronunció el alcalde de Segovia, José Mazarías, en junio de 2023. «No me escondo si digo que intentaré alcanzar acuerdos con todo el espectro municipal para llevar a cabo los objetivos que tenemos», aseveró. Hasta el momento, ha sido una estrategia que no ha dado sus frutos en varias ocasiones.

El primero de los varapalos llegó pocos meses después de la toma de posesión, cuando el equipo de gobierno propuso un aumento salarial que tuvo que retirar finalmente del orden del día ante la falta de apoyos. Algo parecido sucedió en julio de 2024, con la propuesta de precios públicos del CIDE, una iniciativa dirigida a obtener rentabilidad por el uso del aparcamiento y otros espacios del edificio situado en la ciudad de Segovia. Aunque no era algo esperado en un principio, la oposición tumbó este planteamiento.

En ese mismo año, el rechazo a los presupuestos de 2025 llevó al Ayuntamiento a plantear una prórroga de las cuentas o, por otro lado, una cuestión de confianza. Los populares se enfrentaban a un escenario casi desconocido, ya que tan solo Clara Martín y José Antonio López Arranz se han visto obligados a extender los presupuestos en el siglo XXI. Finalmente, Ciudadanos alcanzó un acuerdo para sacar adelante el proyecto en abril.

La formación naranja ha sido determinante a la hora de evitar otras derrotas, como es la referente a la moción que solicitaba la dimisión de la concejala de Turismo, May Escobar, por la gestión de los contratos del Paseo de la Navidad o la aprobación de las tasas correspondientes al presente ejercicio. No ha sucedido lo mismo en esta ocasión, donde nadie ha dado su brazo a torcer y el equipo de gobierno se ha visto obligado a prorrogar su política fiscal para 2026.