Ganaderos denuncian una estampida de vacas por el aterrizaje de dos globos en un pueblo de Segovia

Un nuevo conflicto entre ganaderos y operadores de globos aerostáticos ha estallado este lunes en la localidad segoviana de Torreiglesias, donde los primeros denuncian una ... estampida de ganado ocasionada por el sobrevuelo de tres globos, dos de los cuales han aterrizado en zonas de pasto. Los operadores, por su parte, niegan rotundamente que el incidente haya ocurrido y aseguran que sus vuelos han respetado las normas y no existe evidencia de daños.

Adrián Gómez, ganadero responsable de vacuno de la Unión de Campesinos de Segovia-UCCL, relata los hechos con indignación: «Tres globos aerostáticos han sobrevolado Adrada, Losana, Torreiglesias y Tenzuela. Dos de ellos han aterrizado en el monte de Torreiglesias, donde tenemos las vacas, y se ha producido una estampida. Cuando llegamos, las reses estaban alborotadas, no nos dejaban ni acercarnos. Cuando hicimos el recuento, comprobamos que no estaban todas». Según Gómez, después de horas de búsqueda, aún faltan 24 reses de un centenar, incluyendo 12 terneros, algunos de apenas un día de vida. «Es un problema muy grave que llevamos años denunciando y no se pone remedio. Estamos indefensos», lamenta.

El ganadero advierte de que la cercanía de la carretera SG-P-2222, que linda con los terrenos de pasto, agrava la situación, pues las reses sueltas podrían causar accidentes. «Hemos alertado a la Guardia Civil y al Seprona desde primera hora y han movilizado patrullas para ayudarnos a buscar y evitar riesgos en la carretera». La Unión de Campesinos recuerda que en 2018 se alcanzó un acuerdo con la Subdelegación del Gobierno y los operadores para establecer zonas de exclusión de vuelo en municipios con actividad ganadera, como Torreiglesias, Torrecaballeros o Espirdo. Sin embargo, «se lo están saltando a la torera». «No es la primera vez que ocurre. En otras ocasiones hemos tardado días en encontrar las reses, con terneros separados de sus madres. Es un perjuicio enorme», añadió Gómez.

Los operadores de globos aerostáticos ofrecen una versión opuesta de lo ocurrido este lunes. Anulfo González, responsable de la empresa titular de dos de los globos involucrados, niega que haya habido tal estampida. «Grabamos todos los vuelos con cámaras que apuntan al terreno, y los pilotos confirman que volaron a suficiente altura para no molestar al ganado. No se ha producido estampida alguna», afirma González, convencido de que las denuncias buscan amedrentralos o sacar un beneficio económico. «En cualquier caso, tenemos un seguro de responsabilidad civil, pero solo para daños comprobados». Christian Biosca, portavoz de los operadores de vuelos en globo en Segovia, respalda esta postura y resta credibilidad a la versión del ganadero: «Es cierto que, ante la proximidad de los globos, el ganado a veces se mueve, pero de ahí a hablar de una estampida hay un abismo. Es más de lo mismo».

Los ganaderos aseguran que el Seprona ha intensificado la búsqueda de las reses desaparecidas para evitar un problema de seguridad vial, pero la Subdelegación del Gobierno, que ya medió en conflictos similares, aún no ha emitido una respuesta oficial. Tan solo confirma que sí se están buscando a los animales. El enfrentamiento desempolva una tensión de años entre la ganadería, vital para las zonas rurales, y el turismo en globo, que todos los años atrae a miles de visitantes. Mientras, los ganaderos exigen medidas urgentes para proteger su actividad, los operadores piden diálogo y pruebas concretas.