«Si las vacas se estresan, puedo garantizar que los pilotos de globo también»

Los operadores turísiticos de viajes en globo aerostático de Segovia niegan haber sobrevolado de forma habitual las zonas de cría de ganado del alfoz de ... la capital en los últimos meses y apelan al diálogo ante las quejas de los trabajadores agrarios por aterrizajes en fincas. La Unión de Campesinos de Segovia-UCCL alertó estos días del peligro que esta actividad supone para el ganado y algunas tierras de cultivo. Sin embargo, los pilotos aseguran desconocer el motivo de estas críticas «porque no estamos yendo hacia las áreas ganaderas en cuestión».

«Es lógico que haya preocupación, pero es un conflicto que no es real; no entendemos las quejas porque desde octubre no se ha ido a esas zonas», asegura Cristian Biosca, gerente de la empresa Siempre en las nubes y uno de los portavoces de los operadores de vuelos en globo. Hace tan solo cinco años participó en reuniones con los ganaderos afectados y «llegamos a un acuerdo para hacer lo posible y evitar determinadas áreas», como son los municipios cercanos a Segovia que están más próximos a la sierra. «Quedó demostrado que no hay ninguna restricción de vuelo pero decidimos hacerlo por compañerismo», explica.

En este tiempo «solo nos llamaron en una ocasión por un problema y se solucionó». No ha tenido nuevas noticias sobre este tema y descarta que otros compañeros de profesión se hayan desplazado a estos lugares. Por este motivo, Biosca muestra su sorpresa ante las denuncias de UCCL trasladadas a la Subdelegación del Gobierno en Segovia por daños en cultivos y explotaciones ganaderas por los vuelos turísticos.

El portavoz reconoce que en octubre hubo una ocasión en la que un globo tuvo que aterrizar en Torrecaballeros. «El propietario de la finca nos dijo que pidiéramos permiso para entrar en próximas ocasiones, pero no hubo mayor conflicto», relata. En suma a ello, el piloto defiende que los vuelos que superan los límites del espacio aéreo de la capital y que tienen como destino las áreas ganaderas «son excepcionales». «Lo ponen como norma, pero no es algo que pasa ni dos veces al año», subraya.

También justifica que en ningún momento de su trayectoria ha tenido conocimiento de estampidas del ganado en Segovia. «Cada vez que pasamos cerca llevamos una cámara que graba todo el rato y se ven las vacas totalmente tranquilas; pueden dar una carrerita, pero nada descontrolado», considera. «Si las vacas se estresan, puedo garantizar que los pilotos también», insiste.

En caso de producirse daños, Biosca remarca que las empresas disponen de un seguro para sufragar cualquier tipo de perjuicio. «Lo último que queremos es causar molestias», sostiene. Aunque los globos aerostáticos no tienen un punto concreto de despegue ni aterrizaje, el piloto asegura que intentan finalizar el trayecto en campos en barbecho, que estén abiertos o en caminos sin uso. «Siempre que está en nuestra mano, respetamos la propiedad privada», concluye.