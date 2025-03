Los pilotos de globo apelan al diálogo para mejorar la relación con los ganaderos

Los pilotos de globos aerostáticos insisten en reactivar la vía de comunicación con los ganaderos para mejorar las relaciones y dejar atrás un malestar que « ... no ayuda a nadie». Los responsables de la actividad turística en Segovia insisten en su respeto al pacto que contempla unas zonas de exclusión del vuelo debido a la cría de ganado e insta a los trabajadores afectados a notificar cualquier tipo de incidencia, con el objetivo de resolverla de una formas pacífica.

El malestar de los ganaderos se ha hecho muy visible en las últimas semanas. Según explicó la Agrupación de Defensa Sanitaria Sierra de Segovia, algunos profesionales del campo habían empezado a detectar una mayor presencia de los globos que hacían vuelo raso e incluso aterrizaban muy cerca de sus explotaciones, lo que atemorizaba al ganado. Algunos miembros de la entidad agraria confirmaron que las relaciones con los pilotos no eran buenas, por lo que en noviembre trasladaron su preocupación directamente a la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

«Hemos investigado y sí que hubo un piloto extranjero que salió a volar por su cuenta. Se fue a esa zona que nosotros siempre evitamos, incluso cuando no hay un indicativo legal que lo impida», subraya el portavoz de los operadores de vuelo en la provincia, Cristian Biosca. Sin embargo, desconoce que haya habido otros incidentes similares, los cuales sí han sido recogidos en denuncias ante la Guardia Civil. El responsable remarca que el resto de operadores de vuelos segovianos «no estamos yendo más hacia esa área y, si alguna vez ha sucedido, ha sido por situaciones de emergencia», informa.

La zona de exclusión en cuestión engloba diversos municipios del alfoz de Segovia capital que están más cercanos a la sierra, donde se concentran las principales explotaciones de ganado vacuno. «Es un lugar que no tiene restricciones aeronáuticas pero nosotros la hemos delimitado para mejorar la convivencia, no queremos provocar daños, molestias o conflictos», destaca. «Queremos minimizar el impacto que puede tener nuestra labor en otras actividades», asevera.

La Subdelegación del Gobierno en Segovia tiene constancia de hasta media docena de denuncias interpuestas por parte de ganaderos afectados. Por ello, se ha ofrecido a actuar como mediadora con el objetivo de resolver el problema. Tanto los ganaderos como los pilotos acordaron suscribir un «parte amistoso» en 2018, el cual no se ha utilizado «ni una sola vez», asegura Biosca. «Entendemos que no ha sido necesario; si ha habido problemas realmente, ¿por qué no nos han llamado?», se pregunta.

El portavoz de los pilotos de vuelo declara que las vías de comunicación se mantienen abiertas desde entonces por parte de las operadores y los ganaderos tienen el contacto de las empresas que frecuentan Segovia, así como un protocolo de actuación en caso de tener lugar un incidente. «Hay unos medios legales para reclamar al seguro y estamos abiertos al diálogo y colaboración», reitera el portavoz. De este modo, insta a «resolver las desavenencias de forma lógica» para así evitar «malos ratos», concluye.