Los ganaderos exigen sanciones contra los globos aerostáticos por los vuelos rasos

Los ganaderos mantienen su lucha contra la actividad de los globos aerostáticos en la provincia de Segovia. Después de que la Unión de Campesinos-UCCL ... advirtiese sobre el peligro que suponen los vuelos bajos para el ganado, la Agrupación de Defensa Sanitaria (ADS) Sierra de Segovia vuelve a reclamar medidas para atajar un problema «de siempre» pero que se ha agudizado en los últimos meses. «Dicen que no hay denuncias y no consta nada, pero la realidad es totalmente diferente», asegura el portavoz de la entidad, Alfonso Velasco.

La agrupación representa a un total de 110 ganaderos de vacuno extensivo cuyas explotaciones se sitúan próximas a la sierra de Guadarrama y a la capital segoviana. Según informan, recientemente se ha convertido en «una rutina»la presencia de globos que vuelan a baja altura y aterrizan en fincas particulares, lo que «estresa y asusta» al ganado. «Es una actividad peligrosa y tenemos que tener cuidado», insiste Velasco.

Uno de los portavoces de las empresas de vuelo en globo, Cristian Biosca, mostró su «sorpresa» al conocer estas críticas trasladadas por la organización ganadera a la Subdelegación del Gobierno en Segovia. Tal y como explicó, no había tenido nuevas noticias sobre el tema desde hace varios meses y descartaba que otros compañeros de profesión hubieran sobrevolado las zonas dedicadas a la cría ganadera.

Hay sendas denuncias presentadas ante la Guardia Civil por la actividad turística que han quedado «archivadas»

«Me duele que digan eso, que no está pasando nada cuando yo mismo he puesto varias denuncias ante la Guardia Civil», remarca Velasco. La última de ellas data de principios de febrero, cuando fue testigo del aterrizaje algo accidentado de un globo. «Pasó por Brieva y llegó a Tenzuela, se estrelló contra unos árboles, me asustó a las vacas y sí que pude identificar al piloto, que era extranjero», relata.

La ADS Sierra de Segovia elevó el pasado mes de noviembre un escrito a la subdelegada provincial, Marian Rueda, para dar cuenta de esta situación. «No nos ha dado contestación», lamenta. Velasco se sintió desamparado, por lo que solicitó ayuda a UCCL, quienes pudieron concertar una reunión en la que «nos explicaron que todos los permisos de los pilotos estaban en regla».

El portavoz de los ganaderos de la sierra critica el «vacío legal» existente, ya que los empresarios justifican aterrizajes de emergencia en fincas privadas ganaderas y «contra eso no se puede hacer nada». «Tendrían que estar las cosas mucho más claras», por lo que se propone la creación de un régimen sancionador cuando los globos «vuelan raso» o finalizan el trayecto de forma habitual en una parcela de un particular sin previo permiso.

Un marco regulatorio

En suma a ello, urgen la definición de unos espacios en los que se limiten los vuelos, ya sea por la afección al ganado o a especies protegidas. «Vamos a proponer una zona de exclusión en las áreas de campeo y nido del águila imperial, pues el ruido de los quemadores puede hacer que los pollos se asusten y se tiren del nido antes de tiempo», defiende.

El objetivo es resolver un problema que lleva dando dolor de cabeza desde hace años al sector del campo en Segovia, pues también se incluyen los agricultores cuyas tierras se ven dañadas por los aterrizajes. Si bien es cierto que existe un procedimiento para reclamar los perjuicios sufridos, este «cuesta más que las pérdidas en sí», defiende el portavoz.

La impotencia es «grandísima». «Los berrinches no se pagan con dinero», lamenta Velasco. La cercanía de un globo provoca «un estrés» tanto al ganado como a su persona, según señala. «Estamos en un sinvivir constante; esto no puede ser un safari, no se puede volar encima de las vacas para que disfruten los pasajeros», advierte. Hay muchos operadores que ya son conocidos por los ganaderos. Los implicados se han visto las caras en ocasiones en los juzgados y «ha habido condenas por ambas partes», concluye.