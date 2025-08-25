El fútbol provincial confirma el portazo a su liga

Una treintena de clubes de fútbol de la provincia de Segovia ha terminado por dar marcha atrás a su órdago contra la Federación de Castilla ... y León de Fútbol, cimentado en unas reivindicaciones compartidas que entraron en ebullición tras la multa de 1.000 euros al cadete de la Gimnástica Ayllonesa por quedarse sin jugadores en un partido como consecuencia de un viaje escolar. Aquel clamor llevó a la creación de la Superliga Segoviana, un formato auspiciado por la Diputación Provincial, que reducía considerablemente los costes al ser, a diferencia del ente federativo, una administración pública quien lo organizaba sin ánimo de lucro. A ese paraguas se han sumado la mayoría de competiciones provinciales de fútbol sala —no sin dificultades—, pero no las de fútbol. A la hora de la verdad, tan solo una decena se inscribió a principios de verano —en ambas competiciones, por si acaso— y la mayoría federada ha desembocado en unanimidad. Todos concurrirán en el modelo al que se asociaron para oponerse.

La Superliga ha elaborado ya todos sus calendarios para sus nueve competiciones, en las que concurrirá un total de 104 equipos. Salvo una pequeña liga con cinco equipos de fútbol femenino, el resto son de fútbol sala: senior masculino (16), senior femenino (6), cadete (12), infantil (11), alevín (12), benjamín (18) y prebenjamín (18).

La reducción de costes prevista tanto en las inscripciones como en los arbitrajes de la nueva competición. 30%

La primera dará comienzo el próximo 20 de septiembre y el resto, el 4 de octubre. Desde la categoría senior masculino a alevín tendrán un formato de ida y vuelta. En benjamines y prebenjamines habrá dos grupos: jugarán una vez todos contra todos y según su clasificación serán divididos para una segunda fase a ida y vuelta. Los calendarios femeninos, al ser pocos conjuntos, tendrán cuatro vueltas para acumular un número suficiente de partidos.

Los equipos de la provincia que concurrirán en las nueve competiciones de la Superliga. 104

Tras una reunión infructuosa con el presidente de la federación regional, Marcelino Maté, el proyecto se fraguó en invierno con el compromiso de la mayoría de clubes —con excepciones ilustres como Gimnástica Segoviana, Turégano, Coca, Unami o Quintanar—, pero se han quedado a medias. «¿Por qué? No me lo sé. Hasta que la gente coge confianza, los inicios siempre cuestan», subraya el secretario de la Ayllonesa, Daniel Cubillo, uno de los gestores de la nueva competición.

Argumentos

Aun así, mantiene la esperanza: si funciona el fútbol sala, que el próximo año se sume el fútbol. Los argumentos son los mismos, una reducción de costes en torno a un 30% tanto en las inscripciones como en los arbitrajes, así como una actitud más flexible ante cierto tipo de sanciones. Por el momento, no ha bastado. Ante la deserción generalizada, hasta su club, el líder oficioso de las protestas, también claudicó. «No me ha quedado otra opción, nuestro club es de fútbol 11, no de fútbol sala», especifica el gestor de la iniciativa.

Cubillo admite la «incertidumbre» que supone dejar el lecho del fútbol federativo. Las categorías inferiores ya habían dado portazo a inicios del verano y la única que estaba en duda era la senior masculina. El tiempo resolvió la incógnita. «Ya está, hemos llegado a esta fecha, no hay equipos, no se hace», resume Cubillo. Hasta el Mozoncillo, que fue descendido administrativamente de Primera a Segunda por no tener entrenador en la segunda vuelta, tiene previsto apuntarse.

Las categorías inferiores ya habían rechazado la propuesta a principios del verano, la única en duda era la senior masculina

Las únicas ausencias sobre la mesa son las de Nava de la Asunción y San Lorenzo, pero por otras causas. Será una alineación con 16 equipos de Primera y 13 apuntados hasta el momento, a falta de que Mozoncillo y Prádena ocupen dos de las tres vacantes abiertas. La Federación envió en julio una carta a los clubes haciendo eso de informaciones publicadas en prensa sobre la nueva competición en la que alertaba del riesgo de sanciones a los clubes en competición nacional de fútbol sala (Valverde, San Cristóbal o Segosala) si concurrían en la Superliga, obligando por tanto a estas canteras a buscar otro encaje.

El diputado de Deportes, Óscar Moral, comparte el análisis. «Esto nace por el fútbol provincial senior, fue el germen. Por diferentes razones, que en el fondo desconozco, no ha salido», considera. En todo el proceso, su papel ha sido de acompañamiento. «Desde la Diputación de Segovia nos hemos puesto en todo momento a disposición de los clubes para ayudarles en esa iniciativa, pero queríamos que fueran ellos los que tiraran del carro, por la propia responsabilidad de crear algo nuevo», insiste Moral.

El parón veraniego

El representante de la institución provincial habla precisamente de un «parón» en las conversaciones en junio por la propia época estival, con «todo ya encaminado» y «un montón de equipos en disposición». Con el paso de las semanas, los abandonos de unos se hicieron tendencia. «Los que sí estaban dispuestas se han dado cuenta de que no eran mayoría y el fútbol en la provincia de Segovia no da para crear dos ligas», explica.

«Lo que hemos hecho es apoyar una reivindicación en un inicio de más de 2.000 deportistas» Óscar Moral Diputado de deportes de Segovia

A pesar de que la Superliga se ha quedado a medias, Moral está satisfecho. «Lo que hemos hecho es apoyar una reivindicación en un inicio de más de 2.000 deportistas que veían la necesidad de salirse de las ligas federadas». Entre esa macedonia de motivos redunda en ese argumento de que los clubes con equipos en categorías nacionales se han visto obligados a jugar con todos sus equipos en la misma liga. Una rigidez que lamenta en términos globales.

«Ante todo está la promoción del deporte, sobre todo en edad escolar, eso tiene que primar y es algo que sí está delegado en las diputaciones. Entendemos que las ligas son una cuestión privada, pero no deberían prohibir ni dificultar la realización de la actividad deportiva», remarca. A falta de ajustar cuentas, la previsión es que la financiación de las competiciones de fútbol sala sea autosuficiente con los fondos de los propios clubes. «Pero si necesitaran cualquier tipo de apoyo, haremos lo que esté en nuestra mano», garantiza.