El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Asistentes a la presentación de la Superliga impulsada por la Diputación de Segovia el pasado mes de abril El Norte

Segovia

El fútbol provincial confirma el portazo a su liga

La Superliga Segoviana, formato auspiciado por la Diputación ante las quejas de clubes respecto a la Federación, nacerá solo con fútbol sala

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Lunes, 25 de agosto 2025, 18:41

Una treintena de clubes de fútbol de la provincia de Segovia ha terminado por dar marcha atrás a su órdago contra la Federación de Castilla ... y León de Fútbol, cimentado en unas reivindicaciones compartidas que entraron en ebullición tras la multa de 1.000 euros al cadete de la Gimnástica Ayllonesa por quedarse sin jugadores en un partido como consecuencia de un viaje escolar. Aquel clamor llevó a la creación de la Superliga Segoviana, un formato auspiciado por la Diputación Provincial, que reducía considerablemente los costes al ser, a diferencia del ente federativo, una administración pública quien lo organizaba sin ánimo de lucro. A ese paraguas se han sumado la mayoría de competiciones provinciales de fútbol sala —no sin dificultades—, pero no las de fútbol. A la hora de la verdad, tan solo una decena se inscribió a principios de verano —en ambas competiciones, por si acaso— y la mayoría federada ha desembocado en unanimidad. Todos concurrirán en el modelo al que se asociaron para oponerse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Blindan dos hospitales de Valladolid por el ingreso de los implicados en el tiroteo de Ávila
  2. 2 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  3. 3 Bustamante hará parada en un pueblo de Valladolid durante su gira: precio de las entradas
  4. 4

    «Te voy a matar»: un vecino amenaza a la familia del alcalde de un pueblo de Segovia
  5. 5 Detenido en el hospital de Valladolid un joven de 19 años implicado en el tiroteo mortal de Ávila
  6. 6 La alerta de un vecino frustra la okupación de una casa en un pueblo de Valladolid
  7. 7 Un detenido por apuñalar a un joven de 22 años en Valladolid
  8. 8 Detenido por amenazar de muerte y proferir insultos racistas a una camarera
  9. 9

    Dos grandes cadenas de perfumerías estarán frente a frente en la Calle Mayor de Palencia
  10. 10

    La ampliación del Hotel Colón Plaza se materializa con el vaciado del inmueble

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El fútbol provincial confirma el portazo a su liga

El fútbol provincial confirma el portazo a su liga