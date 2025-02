La Diputación financiará las ligas de Segovia alternativas a la Federación de Fútbol

Una treintena de clubes está negociando con la Diputación de Segovia para crear de cara a la próxima temporada una competición provincial de fútbol y fútbol sala alternativa a la Federación de Fútbol de Castilla y León. La consecuencia de una ruptura entre esta entidad ... y el grueso del tejido amateur segoviano tras una polémica sanción al cadete de la Gimnástica Ayllonesa que sirvió como gatillo para recuperar reivindicaciones sobre entrenadores, fichas o sanciones. Sin visos de acercamientos, se plantea una alternativa que abaratará los costes, pues no tendrá ánimo de lucro al ser impulsada por la institución provincial, que recoge el guante como parte de su filosofía de deporte social. Los impulsores estiman unos 130 equipos y más de 2.000 jugadores.

Como última damnificada, la Ayllonesa ha liderado de alguna forma las reivindicaciones. Su secretario, Daniel Cubillo, estuvo hace dos semanas en una reunión con otros clubes y la Diputación donde se diseñó un paraguas global. «Este proyecto se va a llevar a cabo con todas las competiciones que salgan de todas las categorías». Es decir, desde prebenjamines a sénior. Aunque las inscripciones serán en mayo, están ya concretando qué equipos prevé sacar cada club. También queda por definir el encaje del fútbol femenino. «Como hay menos equipos, a lo mejor no hay suficientes infantiles o cadetes para hacerlo de esa edad, pero se puede meter a todas las chicas a partir de cadete».

Hay ya una treintena de entidades que se han comprometido con el proyecto: Gimnástica Ayllonesa, Monteresma La Atalaya, Valseca, ATM Trescasas, Segosala, Sporting Nava, Cabezuela, Sierra de la Mujer Muerta, El Espinar Arlequín, Atlético Hontanares, Unión Futbol Sala Segovia, Carbonero, Villacastín Racing, Real Sitio, Maristas, Valverde, Mozoncillo, Claret, San Cristóbal de Segovia, Navas de Oro Luzco, FS Cuéllar Cojalba, Bernardos, Diego de Colmenares, Racing Cuéllar, Pinillos, Vallelado, Arcángel, Prádena, Cantimpalos y San Lorenzo. Una lista susceptible de sumar rezagados, pues algunas directivas aún no se han reunido. Son tres cuartas partes de los clubes de la provincia, pero no sus fichas, pues la Gimnástica Segoviana, con unas 400, no se ha sumado. Tampoco, al menos por el momento, Quintanar, Turégano, Coca, Unami, Cantalejo, Riaza y Sepúlveda. Es decir, los tres únicos clubes que tienen equipo masculino senior en categorías por encima de la Provincial.

Aunque los clubes sean los impulsores, será la Diputación quien arme la estructura, con un funcionamiento que previsiblemente será muy similar al de la federativa, con comités de Competición, Apelación o Árbitros. Supondrá un gran ahorro, pues las fichas serán gratuitas. Y los seguros, más baratos; hasta juveniles, se tramitará a través de la Junta de Castilla y León –como hace la Federación– y el sénior, subraya Cubillo, costará menos. «Nos van a cobrar lo que le cuesta. En la Federación a los mejores les cuesta 20 euros por jugador y te cobran 100. Si ahora a un equipo se le va la temporada a 6.000 euros, calculamos que será la mitad. O incluso menos».

La Diputación no tiene ánimo de lucro, pero sí pide previsión. «Para mayo tiene que estar todo hilvanado». El relato de Cubillo es que no hay marcha atrás tras buscar, sin éxito, puntos de encuentro con la Federación, con una reunión presencial el 3 de enero con el presidente, Marcelino Maté, con un tono tenso. «Si no hay ningún cambio por su parte, que no lo ha habido, esto seguirá adelante». La Ayllonesa incluso plantea una persecución, con llamadas al instituto donde estudian aquellos alumnos que no pudieron jugar un partido porque tenían un viaje de inmersión lingüística en Irlanda. El efecto mariposa de aquello continúa.