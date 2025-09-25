El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Protesta de los funcionarios a las puertas de la cárcel. C. B. E.

Funcionarios de prisiones reciben a Marlaska en Segovia al grito de «¡dimisión!»

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:38

Medio centenar de trabajadores de la cárcel de Segovia protestan ante el centro de Perogordo contra la actual política penitenciaria. Los manifestantes recriminan el « ... buenismo» de la Administración, a la que acusan de maquillar el ingreso de presos muy peligrosos con calificación de segundo grado cuando son merecedores del primero.

