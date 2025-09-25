Funcionarios de prisiones reciben a Marlaska en Segovia al grito de «¡dimisión!»
Segovia
Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:38
Medio centenar de trabajadores de la cárcel de Segovia protestan ante el centro de Perogordo contra la actual política penitenciaria. Los manifestantes recriminan el « ... buenismo» de la Administración, a la que acusan de maquillar el ingreso de presos muy peligrosos con calificación de segundo grado cuando son merecedores del primero.
Esta es una de razones del aumento de la conflictividad de los internos que cumplen condena en la prisión segoviana. Los partes por incidencias son casi diarios, denuncia Tu Abandono Me Puede Matar. También se están concentrando este jueves por la mañana representantes de Juspol.
Los funcionarios reclaman ma instauración de la figura de autoridad para contrarrestar la escalada de violencia en la cárcel de Segovia.
